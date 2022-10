Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

⚛️ Un smartphone causó el apagón súbito de la central nuclear belga de Tihanghe. El móvil, desde el bolsillo de algún operario despistado, causó interferencias electromagnéticas con un sensor, que lo interpretó como caída de presión, y saltó el apagado automático.

👉 Han sido casi tres semanas hasta que la central se ha podido arrancar de nuevo.

🪖 Taiwan destituye a cuatro soldados por grabar vídeos de TikTok en los que se les veía bailando y fumando en el cuartel. El ejército taiwanés ha contratado equipos más potentes para detectar este tipo de móviles en zonas restringidas.

🚕 Una de las empresas de coches autónomos más importantes cierra por sorpresa. Volkswagen y Ford, dueños del 84% de Argo AI, han decidido cerrar la subsidiaria conjunta. El CEO de Ford dice que «la llegada de los coches autónomos tardará mucho más de lo que pensábamos». — Se centrarán en asistencia.

🤖 LEGO dejará de fabricar los robots inteligentes de la gama Mindstorms. Una pena grande, pero creo que han quedado olvidados. Los presentaron en 1998, y estaba compuesto de diferentes modelos que se podían programar y automatizar de forma relativamente sencilla.

🪙 Los salvadoreños rechazan el uso de Bitcoin por su gobierno. Una sondeo local indica que el 65% califica de «fracaso» la adopción de Bitcoin como curso legal, y tres cuartas partes no han usado y piden al Presidente que deje de comprar. — Solo el 3% responden que han mejorado sus condiciones de vida desde su implantación.

🎮 Sorpresa: Game Pass es rentable para Microsoft. Así lo revela el máximo ejecutivo de Xbox, que afirma además que representa el 15% de los ingresos de la división de videojuegos. — Y que están creciendo en abonados de PC, porque ya casi han tocado techo en Xbox.

🦵 Las piernas de los avatares de Oculus son falsas. El hardware actual no puede identificar correctamente qué haces con tus piernas, según detalla un grupo de desarrolladores que ha indagado en el código. Son solo estimaciones basadas en tu postura. — No me parece un gran problema.

🃏 Apple llena su App Store de anuncios de casinos y apuestas. Los nuevos formatos de publicidad aparecen debajo de otras apps, incluso en secciones prominentes, dejando una sensación algo cutre, mientras aprieta más formas de rascar el 30%.

🚲 Un ingenioso sistema que permite inclinarte en bicicleta estática hasta 9º hacia cada lado, para realizar entrenamientos más realistas, ampliar los movimientos y mejorar la comodidad de sesiones largas. — No sé si ya existe algo en el mercado así, pero está curioso.

🐧 Linus Torvalds pide retirar el soporte para 486 del Kernel de Linux. El director afirma que no tiene sentido mantenerlo, y que 30 años más tarde de que llegaran las CPU con esta arquitectura, es hora de decir adiós. — El soporte para i386 se quitó en 2012.

