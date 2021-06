10 increíbles cosas que hacíamos con los móviles y ahora no

Los móviles nos han cambiado la vida. Hay decenas de casa que hacemos con ellos que antes requería de equipos independientes, más caros y complejos. Pero, aunque puede que muchos no se acuerden, también hay cosas que hacíamos con los móviles que ahora ya no.

Cosas sencillas pero importantes en su momento, que se convirtieron en habituales y que con el tiempo se han ido olvidando. Las hemos recopilado en una lista nostálgica para ver como han cambiado las cosas. y si alguien aun se acuerda de ellas. Eran los tiempos del efecto 2000, la PS2 y los Nokia…

Las llamadas perdidas

Cuando las tarifas telefónicas eran realmente caras y las operadoras cobrarán incluso por establecer la llamada, quien mas y quien menos utilizaba el truco de hacer una perdida. Llamar a una persona y colgar antes de que el otro descolgara, para indicar cosas sencillas como haber llegado a un sitio o estar listo para quedar.

Los SMS

Antes de las apps de chat, el rey de las comunicaciones escritas desde el móvil eran los SMS que eran un filón para las operadoras. Los SMS tenían una limitación de texto, pero los más jóvenes crearon su propio lenguaje comprimiendo palabras para decir más con menos texto. En buena medida eso ha llegado hasta nuestros tiempos pero sin la presión de los 160 caracteres. Ni que decir que los teclados de botones con tres letras en cada n número eran todo un reto de habilidad.

Pegatinas antiradiacion

El miedo a las radiaciones de móviles y antenas no es exclusivo del 5G. En su momento se vendían pegatinas y accesorios que prometían reducir las emisiones nocivas sin reducir la cobertura. Por supuesto ya había gente que las compraba

Baterias reemplazables

Aunque pueda parecer un mito, los móviles de antes tenían baterías reemplazables y algunas personas llevaban una de recambio siempre a mano. Si bien la autonomía era mucho mayor, siempre podías quedarte sin batería en el momento más inoportuno.

Echando las vista atrás descubrimos que no todo tiempo anterior fue mejor, pero con los móviles tenían sus cosas divertidas

Cargadores propietarios

Si te ibas de viaje y olvidabas tu cargador era un lio. Cada móvil tenía su propio cargador, con su propio conector y generalmente no era compatibles con los móviles de otras marcas. Un lio que afortunadamente cambió con los USB

Emoticonos ASCII

Antes de los emojis la comunicación mediante imágenes también tenia su hueco en los móviles . Eran mucho mas sencillos y limitados, y había que crearlos uno a uno cada vez usando el código ASCII por lo que solo los más expertos sabían sacar todo su potencial ;-)

Los tonos de pago

Un negocio increíblemente beneficioso fueron los tonos, polizones y demás musiquitas que podían instalarse en los móviles para ampliar las escasas opciones que venían incluidas. Las canciones de moda costaban varios euros y las gente las descargaba sin parar.

Las pinzas de cinturón

Cuando los móviles eran un signo de distinción y poder, y ademas pesaban mucho más, la gente usaba carcasas que integraba pinzas para anclar el móvil al cinturón. Así se tenía siempre a mano para no perder ni un segundo en hablar con tu broker de bolsa. Con el tiempo pasaron de ser cool a ser símbolo de tengo un móvil viejuno que no me cabe en el bolsillo.

El Snake

Los videojuegos móviles de hoy en día son como tener un ordenador en el bolsillo y ofrecen grandes argumentos y excelentes gráficos. Pero entonces videojuegos que se hicieron virales como el Snake fueron como volver 25 años atrás a las consolas de 8 bits de la infancia.

Los manos libres de cable

Hoy en día todos los accesorios son sin cable, pero no hace tanto los manos libres iban aun conectadas por cable al (extinto) puerto Jack de audio. El aspecto de guardaespaldas con el pinganillo en la oreja mientras parecía que hablabas solo fue la imagen de toda una época.