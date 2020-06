20 años después logran un hack para la PlayStation 2 sin chipearla

Aunque todo el mundo está mirando a la futura PlayStation 5, hoy toca echar una mirada atrás para descubrir un hack que permite piratear la PlayStation 2 sin necesidad de realizar ninguna modificación interna.

Un bug del lector de discos DVD permite un hack en la PlayStation 2 para jugar a juegos ‘pirata’ sin ninguna otra modificación

Piratear la PS2 ha sido una de las cuestiones más buscadas desde su lanzamiento. Como no hay sistema infalible, no se taerdó mucho en encontrar fórmulas para usar juegos no oficiales en la PlayStation 2.

Pero estos hacks habitualmente requerían modificaciones modchips, que además de costar un dineros anulaban la garantía.

Ahora un ingeniero de software ha encontrado un fallo de seguridad en el sistema de lectura del DVD que permite activar la carga de archivos no oficiales. En principio solo servía para películas, pero basta con añadir unas líneas de código para disfrazar los juegos para que la PS2 crea que son películas y… a jugar.

En pocas palabras, basta con meter un DVD que incluya el programa que aproveche este exploit, para poder reproducir cualquier archivo incluido en el disco. Como por ejemplo juegos ‘pirata’. no hace falta ningún otro tipo de truco.

Ahora queda abierta la posibilidad de replicar este truco en los lectores de Blu-ray de la PS3 y PS4. Sin embargo, aunque en teoría es posible usar el mismo método, alguien tendrá que dedicarle mucho tiempo ha hacer el primer intento exitoso.

+ info | Engadget