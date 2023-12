¿Por qué el algoritmo de Google ha cancelado a Taylor Swift de la lista de tendencias de 2023?

El algoritmo no solo no es infalible, a veces también está trucado. Basta con contrastar la lista de personajes que han sido tendencia en 2023 según Google y compararlo con las tendencias de búsqueda de la propia Google para descubrir que… oh sorpresa, los datos no encajan. ¿Se hacen trampas al solitario?

Decir que en 2023 Taylor Swift ha sido uno de los personajes del año no es algo que solo lo diga la revista Time en su portada. Es algo que más o menos cualquier ser basado en el carbono que no esté fosilizado puede intuir.

Pues hay alguien que no parece haber oido nada de Taylor Swift en todo este año y ese alguien es el algoritmo de Google que ha creado la lista de los personajes más relevantes del año. Un extraño caso de shadow banning que deja en evidencia la eficacia e imparcialidad de los algoritmos.

Si miramos por encima la lista Year In Search de 2023 podemos ver, o mejor dicho, no podemos ver a Taylor ni en el top 5 de personajes, ni en el de músicos. Algo que podría ser posible si no mirásemos más allá.

El algoritmo de Google cancela el éxito de Taylor Switch en 2023 haciéndola desaparecer de la lista de tendencias

Pero resulta que si miramos en Google Trends y comparamos a Taylor con Shakira, que es la la cantante del año según la lista de Google, encontramos que el gráfico demuestra el mayor peso de Taylor a lo largo de todo el año.

Según esto, cualquiera podría deducir que al algoritmo de Google no le gusta la música de Taylor y la ha eliminado de la lista, porque tampoco aparece en el top 5. El problema es que el algoritmo debería ser imparcial… pero ahora todos intuimos que no lo es.

La excusa que pone Google en voz de Colette García es que “Las listas de principales tendencias generan datos más coloridos e interesantes y, en general, son mejores para identificar lo que interesaba a la gente en 2023 en comparación con 2022”, por lo tanto. “Las consultas de ‘tendencia’ son las búsquedas que tuvieron un gran aumento en el tráfico durante un período sostenido en 2023 en comparación con 2022. Taylor Swift es alguien que constantemente tiene una gran cantidad de interés de búsqueda, no alguien que tuvo un gran aumento en 2023. en comparación con 2022”.

No se si esto será suficiente para convencer a alguien, pero desde luego, una cosa es modular los resultados, y otra hacer desaparecer la tendencia más importante como si nunca hubiese ocurrido.

