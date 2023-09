Apple iPhone 15 Plus, pantalla grande y mejor precio, a prueba

El nuevo Apple iPhone 15 Plus podría considerarse como el iPhone 14 Pro Max pero sin cámara zoom y con una pantalla sin Pro Motion 120 Hz ni Always on Display. Un resumen rápido pero conciso que sirve para valorar la renovación del modelo en 2023.

Si bien los 120 Hz o el AoD es algo menos evidente, la ausencia de la tercera cámara tele es algo que se ve a simple vista. Dos detalles que dejan fuera de juego a aquellos usuarios que quieran usar el iPhone para crear contenido audiovisual.

Ahora bien, si lo que se pondera por encima del resto es tener la experiencia iPhone, en una pantalla grande al mejor precio posible, entonces el 15 Plus es una buena elección.

Sin embargo si que hay algunas mejoras frente al 14 Plus que conviene valorar. La primera, que además es común a todos los nuevos iPhone 15 es la sustitución del puerto Lightning por un USB-C, eso si 2.0 frente al 3.0 de las versiones Pro.

El nuevo Apple iPhone 15 Plus es básicamente un 14 Pro Max con USB-C y algunos recortes hardware en cámaras y pantalla

Por otro lado encontramos que la cámara principal pasa de 12 a 48 Mp, y además lo hace con la nueva opción de captura a 24 Mp que combina el modo de 12 y de 48. Habrá que esperar a ver los primeros resultados para valorar el experimento.

La tercera gran mejora es el SoC. Pero es una novedad a medias, por que el A16 Bionic es superior al del año pasado, pero no es el más potente de la gama iPhone. Ese nivel solo lo alcanza el nuevo A17 Pro que utilizan los modelos Pro.

Lo más inesperado de todo es que los iPhone 15 bajan de precio respecto a los 14. Y en concreto el iPhone 15 Plus base, con capacidad de 128 GB es aproximadamente 50 € más barato, llegando hasta los 60 € en el modelo de máxima capacidad.

En el vídeo hacemos un repaso y primer contacto a todas las novedades para ver hasta donde llegan.

+ info | apple