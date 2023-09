Apple iPhone 15 Pro Max, el iPhone que se Androidiza, a prueba

En la guerra entre Android e iOS, el nuevo iPhone 15 Pro Max es un buen ejemplo de como Apple logra dar la vuelta a los hechos para que parezcan otra cosa. ¿Por qué? Pues porque todas las novedades presentadas, menos el acabado de titanio, ya llevan años en el mundo Android.

Sin embargo el iPhone 15 Pro Max logra brillar con luz propia como si fuese un móvil realmente innovador. La conexión USB-C recién incorporada (a la fuerza), la cámara tele con tecnología de periscopio o el desenfoque en los retratos después de hacerlos, entre otras muchas cosas, son características que llevan años en el mundo Android.

Pero Apple es Apple y cuando no innova, es capaz de copiar con estilo (e incluso mejorar) muchas funciones, como las que incorporan los iPhone 15, y más concretamente el Pro Max que hemos probado.

Con el iPhone 15 Pro Max, Apple estrena conexión USB-C, cámara de periscopio y un exclusivo acabado en titanio

Un excelente ejemplo es que, pese a que los primeros móviles Android con cámara de periscopio se presentaron hace mas de 5 años, Apple ha desarrollado su propia tecnología con un tetrapisma que consigue un acercamiento 5x sobresaliente. Esta cámara tele es exclusiva el Pro Max.

El acabado en titanio de los bordes del móvil es un truco más estético y de marketing que otra cosa. pero sin duda es un punto diferencial que añade exclusividad y que seguramente será copiado en breve por la competencia.

En lo que no cabe duda de que Apple destaca claramente es en la potencia de sus procesadores y su excelente combinación con el sistema operativo. Ahí es donde el nuevo SoC A17 Pro con tecnología de 3 nm y el iOS 17 ponen al iPhone 15 Pro en el podio de los smartphones actuales.

Para comprender mejor esta nueva generación de iPhone 15, nada mejor que repasar el modelo Pro Max en vídeo, donde explicamos y probamos todas las novedades.

Irónicamente la mayor sorpresa de los iPhone 15 es su precio. No solo no han subido como suele ser habitual, sino que han bajado entre 50 y 100 euros dependiendo del modelo y la capacidad. En el caso del Pro Max que hemos analizado no se reduce el precio del modelo básico, pero a cambio se duplica la capacidad. El modelo base de 256 GB tiene un precio de 1.469€.

