¿Es el iPhone realmente a prueba de agua? Apple nos lía

¿Por qué Apple anuncia que el iPhone es a prueba de agua pero no lo cubre la garantía?¿Es realmente el iPhone un gadget a prueba de agua? Pues la respuesta es complicada, porque Apple te dice que sí y que no a la vez. Es decir los anuncios dicen sí, pero la garantía dice no.

Técnicamente, al igual que muchos otros móviles con certificación IP68, el iPhone ofrece un sellado e impermeabilización interna que reduce la posibilidad de que el agua penetre en su interior. Por lo tanto se podría decir que es es un dispositivo a prueba de agua.

Sin embargo, pese a anunciar esta capacidad mostrada de una forma activa en su publicidad y anuncios, Apple no incluye en la garantía los daños causados por agua. Algo extraño ¿verdad?

La garantía del iPhone no cubre daños por agua, pero los anuncios lo muestran rodeado de agua y funcionando sin problema

Como suele ser habitual, hay que releer la letra pequeña. Porque por un lado Apple anuncia que su iPhone resiste inmersiones de 30 minutos hasta 6 metros de profundidad, Pero por otro lado indica que la garantía solo cubre daños por agua en condiciones «de laboratorio».

El problema es que las pruebas de laboratorio (que son las que en teoría ofrecen garantía) se realizan con agua destilada. Esto es, agua sin cloro, ni sal, ni ningún otro elemento disuelto que pueda incrementar su capacidad corrosiva.

Por lo tanto, si bien el iPhone es resistente al agua, cualquiera de las posibles aguas del Mundo Real™ no están cubiertas por la garantía. Y lo que es peor, es muy complicado demostrar si los daños son causados por agua destilada o no.

Lo cierto es que Apple no es la única cuya garantía no cubre los daños por agua pese a incluir la certificación IP67 o 68. Pero también es cierto que Apple es mucho más explicita en sus anuncios sobre esta prestación que después limita en la garantía.

Prácticamente todos los móviles que anuncia resistencia al agua, incorporan un chivato de humedad llamado LCI (Liquid Contact Indicator). Este elemento indica si el móvil ha estado en contacto directo con agua. Pero no indica si es agua destilada o no.

Precisamente por esta ambigüedad la autoridad de la competencia Italiana ha impuesto a Apple una multa de 10 millones de euros. Por engañar a los consumidores. Se basan en que Apple anuncia activamente que el iPhone es resistente al agua, pero la garantía excluye los daños causados por contacto con el agua. Algo que según la autoridad es un engaño.

