¿Por qué Apple desaconseja usar el iPhone en moto y lo muestra en un anuncio?

Pocos días antes de la presentación del iPhone 13 Apple emitía un comunicado de aviso a los consumidores desaconsejando el uso de sus móviles acoplados en moto por el riesgo de estropear los mecanismos internos de las cámaras.

Sin embargo en el vídeo anuncio de estreno del iPhone 13 en el Mundo Real™ lo primero que aparecía era un mensajero acoplando su iPhone a la scooter y conduciendo en diversas situaciones.

Muchos de los que estaban viendo la keynote se podían estar preguntando; si las cámaras del iPhone se estropean en moto ¿por qué Apple lo anuncia en una?

Hay quien podría pensar que la explicación está en que los nuevos iPhone 13 incorporan un sistema de estabilización integrado en las cámaras. Sí, pero no, porque este OIS solo está en algunas de las cámaras, no en todas. Así que seguiría afectando, tengan o no tengan OIS.

El iPhone 13 se anuncia en una moto, la misma semana que Apple alerta de los daños y peligros de este tipo de uso

La incoherencia de Apple va en línea con muchos de los móviles del mercado que se anuncian como resistentes al agua y lo muestran sumergiéndose en diversas situaciones, pero después incluyen diversas restricciones en la letra pequeña.

La más destacable es que pese a anunciar activamente la resistencia al agua, la garantía NO cubre daños por líquidos.

Estas practicas de anunciar impactantemente una característica, mientras que por otro lado limitan la responsabilidad de la misma según su conveniencia, es cada vez más común. Sin embargo el consumidor solo se fija en el vistoso anuncio. No en los asteriscos a pie de garantía.

Lo del iPhone con la moto es especialmente irónico por que coincidió en la misma semana el aviso de Apple de posible s daños, con el anuncio del iPhone 13 donde el protagonista era exactamente lo mismo que desaconsejaba Apple.

+ info | apple