Las mejores apps para cumplir tus propósitos de año nuevo

Cumplir algunos de los propósitos de año nuevos una de esas cosas que te permiten sentirte orgullosos de ti mismo y para hacerlo más fácil hemos seleccionado unas cuantas apps que pueden ayudarte en la tarea.

Algunos expertos en la materia consideran que si eres capaz de realizar una tarea de forma cotidiana y continuada durante 100 días, se convierte en un hábito establecido en tu rutina vital. Y en muchos casos eso es suficiente para convertir un propósito en una realidad.

Casi todas las apps se basan en un sistema de completar tareas de forma regular hasta convertirlas en hábitos. Eso sí, conviene no intentar ir a por todas de golpe. Más vale ir de una en una y no fallar ningún día hasta convertirlo en hábito que empezar con 5 y permitirse faltas ocasionales que echen a perder el método.

Estas apps te ayudan a completar tareas de forma diaria y sin faltas para convertir tus propósitos de año nuevo en hábitos cotidianos

Ya sea hacer deporte, comer más sano o lavarse los dientes, cualquiera de estas app se convertirán en tu conciencia de bolsillo para recordarte tus propósitos de año nuevo.

Esta es la selección con 5 apps de seguimiento de rutinas y creación de hábitos bastante diferentes en su filosofía de uso. Por supuesto hay bastantes más, pero en general son bastantes similares en su funcionamiento.

Today

Today es una aplicación de seguimiento de hábitos muy útil, con todas las funciones estándar para crear y verificar hábitos cada día. En particular, Today te permite configurar imágenes de portada personalizadas para cada uno de tus hábitos, lo que puede ser útil si deseas un recordatorio del cambio hacia el que estás trabajando. Desafortunadamente solo está disponible para iOS incluyendo el Apple Watch.

Habitica

Una app que engancha gracias a su formato de gamificación RPG para cumplir las misiones/objetivos. Esencialmente es un juego de rol con funciones de seguimiento de hábitos integradas. A medida que completas tus hábitos, también aumentas las estadísticas de un personaje en el juego. Este personaje puede unirse a grupos, realizar misiones y obtener equipo nuevo. Si no logras hacer un hábito, tu personaje sufrirá daño y perderá algunas de sus habilidades.

HabitHub

HabitHub permite visualizar sus rachas de hábitos como cadenas (literalmente). Además del buen diseño de la aplicación, también tiene algunas características exclusivas. Para empezar, HabitHub te permite establecer objetivos para tus rachas de hábitos. Esto puede ser muy útil si está haciendo un desafío de 30 días. También permite marcar hábitos como «omitidos». Esto es útil si está enfermo, en un viaje de negocios o incluso de vacaciones.

Loop

Loop tiene todas las funciones básicas de seguimiento de hábitos que necesitas, incluidos gráficos de su progreso y la capacidad de establecer recordatorios para sus hábitos. También admite una variedad de horarios de hábitos, lo que le permite establecer un hábito para que se repita todos los días, semanas o incluso meses. Una de las características más notables de Loop es su «Puntuación de hábito». Esta puntuación representa la cantidad de veces que ha realizado un hábito. Si se pierde unos días después de una larga racha, su puntuación disminuirá, pero no volverá a cero.

Beeminder

A veces, hacer un seguimiento de su progreso no es suficiente para asegurarse de que sigue sus hábitos. Si desea añadir una motivación extra Beeminder es la aplicación que necesitas. Te permite apostar tu propio dinero real; si no logras hacer un hábito, la aplicación cargará tu tarjeta de crédito (y la cantidad que cobran aumentará cada vez que falles). Esto no motivará a todos. Pero si eres el tipo de persona que se desempeña mejor cuando hay mucho en juego, te encantará Beeminder.