¿Cuál es el iPhone más grande? iPhone 14 Pro Max vs Plus, a prueba

Si buscas el iPhone más grande existen dos opciones, el iPhone 14 Pro Max y el iPhone 14 Plus ¿Cual es mejor? Sin duda el más potente es el Pro Max, pero ¿está justificada la diferencia de precio frente al Plus que tiene el mismo tamaño de pantalla?

El Pro Max cuesta un mínimo de 1.469€ mientras que le Plus son 1.159€, una diferencia de 310 euros que analizamos punto por punto. Analizamos las similitudes pero también las diferencias para que sea más fácil decidir cual se adapta mejor a cada necesidad.

En el apartado de las similitudes está, evidentemente, la pantalla XD OLED de 6,7 pulgadas con Always on Display. Igual tamaño pero diferencias de refresco (ProMotion de 120 Hz) y brillo de 2.000 nits a favor del Pro. También hay una diferencia visual entre el notch del Plus y la Dynamic Island del Pro.

El tamaño y diseño es idéntico (el peso casi), pero no así los materiales y acabados. Acero y cristal mate en colores sobrios para el Pro o Aluminio y cristal brillante con colores más vivos para el Plus. El apartado estético y visual es cuestión de gustos.

La mayor diferencia es seguramente el módulo de cámaras. Tres para el Pro y dos para el Plus. El Pro tiene una cámara principal de 48 Mp, más ultra angular y tele de 12 Mp, mientras que el Plus solo tiene principal y ultra angular de 12 Mp. Adicionalmente el Pro cuenta con herramientas y opciones de foto y video más avanzadas y potentes.

El iPhone 14 Plus y el Pro Max comparten la mayor pantalla de 6,7 pulgadas pero ¿cuáles son las diferencias?

Un detalle oculto a simple vista es el procesador. El A16 Bionic del Pro no solo es más potente, es también más actual, porque el del Plus es básicamente el mismo A15 Bionic del año pasado. Gracias a ello consigue mejor autonomía y algunas funciones extra de foto/video.

En conclusión, la diferencia de precio es de casi un 30%, pero las diferencias funcionales parecen superar este porcentaje, especialmente en el aparatado fotográfico. Si solo se quiere un iPhone de pantalla grande, el Plus cumple bien, pero si se pude ahorrar algo más, las mejoras son interesantes.

