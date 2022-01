Conflicto de frecuencias

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

📡 Voy a intentar explicar el drama de los aviones y el 5G que ha hecho que múltiples aerolíneas y fabricantes cancelen vuelos y que parece solo afectar a EE.UU. por el espectro específico usado en su banda C de 5G, que según la agencia de aviación podría interferir con los altímetros de aproximación en los aeropuertos.

👉 Esto realmente es una bronca que comenzó hace dos años (PDF). La agencia de comunicaciones (FCC) dice que está todo ok, la de aviación (FAA) se niega a dar el visto bueno, así que aerolíneas y fabricantes se niegan. Quieren que no estén activas estas antenas en varios km a la redonda de los principales aeropuertos.

👉 Los móviles usarán 3,7 a 4 Ghz, y los aviones usan 4,2 a 4,4 Ghz, con un margen de 200 Mhz entre medias para evitar interferencias. Dicen que no es suficiente, aunque ninguna prueba ha conseguido replicarlas. Quieren que las empresas de telecomunicaciones paguen por actualizar los aviones.

👉 ¿Y esto por qué no afecta al resto del mundo? Japón, Europa, China, y otras zonas con miles de antenas 5G en la banda C, no han adjudicado el espectro en discordia, quedando hasta el 3,8 Ghz para el 5G de los móviles, así que hay un margen de 400 Mhz, además de diferentes ángulos de colocación de las antenas. — Japón hasta 4,1 Ghz, pero no hay casos de interferencias.

👉 Este altímetro realmente solo importa en situaciones de extremada baja visibilidad. De momento hay algunos modelos de aviones ya certificados que funcionan bien, pero faltan dos muy comunes: las ramas Boeing 777 y Boeing 787.

📱 Qualcomm y Vodafone enseñan el primer móvil con iSIM. El avance consiste en integrar las funciones que hacía el microchip de la eSIM dentro del procesador principal, ahorrando espacio y añadiendo eficiencia, múltiples perfiles y demás.

❤️ Igor Sysoev, el creador de Nginx, se jubila. Con 51 años, dice adiós al proyecto el que quizá uno de los creadores de software más importantes de la historia, programó y mantuvo él solo Nginx durante años, hasta convertirlo en una de las piezas más fundamentales de Internet.

👉 Nginx es literalmente una pieza angular de mi vida profesional. Sin este software, yo nunca podría haberme convertido en quien soy hoy.

🚀 Radian promete ir al espacio con una nave impulsada por un trineo. La startup ha estado trabajando en secreto durante unos años desarrollando el Radian One, a medio camino entre un transbordador de la NASA y un Concorde. Despega y aterriza en pistas horizontales, con mucho menos consumo, pudiendo estar hasta cinco días en órbita.

🚀 Roscosmos anuncia que dejará de construir más cohetes Protón. Quedan unos 10 en diferentes estados de finalización, y la agencia espacial rusa producirá cuatro más antes de parar porque ya no son suficientemente eficientes. El último lo veremos despegar en 3, 4 ó 5 años. Será sustituido por los Angara A5. — Diferentes modelos del lanzador llevan operando desde 1965.

📱 Los teléfonos plegables han triplicado sus ventas en 2021. Parece que han pasado de tres a nueve millones de unidades vendidas aproximadamente, siendo Samsung el principal ganador de la categoría con unos ocho millones.

📦 El concepto del gacha llega a las tarjetas gráficas. En Japón han empezado a vender una caja sorpresa que por unos 100 €, puede tener una tarjeta gráfica antigua, aunque hay probabilidades de que te toque una moderna que cuesta mucho más. Incluso un 2% de una RTX 30XX.

🔐 La aplicación oficial de los JJ.OO de Pekín 2022 está llena de fallos principalmente en su sistema de redes, que permite interceptar las comunicaciones con certificados falsos. Se usará para reportar estado de salud por atletas, organizadores y visitantes. — Desde China dicen que todo está bien.

🗒️ Un extraño bug en Google Keep lleva dos meses sin solucionarse. Aunque no es muy importante, es curioso ver de dónde ha salido este fallo que solo parece afectar a los teléfonos Samsung, y que crea números duplicados en las listas de Google Keep.

Podcast

Suscríbete