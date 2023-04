Cómo pasé de no saber correr, a hacer 10K en menos de 50 minutos con SamsungGo

Hasta hace unos cuatro meses no había corrido ni detrás del autobús. Sin embargo, algo ocurrió entonces que me ha llevado a lograr correr los 10K (10 kilómetros) del MAPOMA (Maratón Popular de Madrid) en menos de 50 minutos.

Ese algo fue el reto SamsungGo, una iniciativa de Samsung en la que me proporcionaron un reloj inteligente Galaxy Watch 5 Pro, como herramienta de trabajo, junto con un plan de entrenamiento y nutrición (comer bien y bajar de peso es importante) con los profesionales del MAPOMA Run Center.

Me pareció una excelente oportunidad para hacer una carambola. Por un lado ponerme en forma y, por otro, realizar un análisis realmente profundo y diferente del reloj inteligente de Samsung.

Y es que probar los gadgets en situaciones para las cuales han sido especialmente diseñados, es algo que no siempre es posible realizar. Permite descubrir defectos, pero también se puede aprender a aprovechar mucho mejor todo su potencial y a exprimir sus posibilidades hasta el límite.

Durante más de 100 días he entrenado, he corrido, he ajustado mi dieta y el Watch 5 Pro me ha servido para registrar y monitorizar cada avance. Pero lo cierto es que este reto ha resultado ser también un descubrimiento. He descubierto la importancia de tener un entrenador, incluso para una actividad tan aparentemente sencilla como correr (gracias Blas y Alicia), y también que la motivación diaria del reloj inteligente, para alcanzar los objetivos, es fundamental.

La combinación de los entrenamientos presenciales y las carreras solitarias, generan un montón de datos que, si se saben interpretar, permiten avanzar en los resultados. En este sentido disponer de un reloj inteligente no solo permite registrar los entrenos y ver la evolución, también competir virtualmente contra amigos y sobre todo mantener la motivación. Este último factor psicológico es importante para no abandonar.

El smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro se convirtió en el registro y la motivación diaria para correr el 10K con éxito

Por ejemplo el entrenador dejó claro desde el principio que uno de los factores clave para correr es la cadencia. A partir de ahí, este valor se convirtió en el objetivo a batir. Alcanzar los 170-180 pasos por minuto no fue para nada fácil pero, al ser uno de los parámetros que mide el reloj, monitorizarlo día a día fue una gran ayuda para lograrlo.

Por supuesto, el smartwatch mide muchas más cosas, cuya utilidad se va descubriendo a medida que avanzan las semanas. Los niveles de esfuerzo, el nivel de oxígeno en sangre, la recuperación del ritmo cardíaco tras el esfuerzo. Conocerlos y saber interpretarlos (con ayuda del entrenador) acelera la progresión y evita lesiones. Sin haber podido monitorizar la actividad, el progreso habría sido más lento y complicado.

El resultado del análisis técnico del reloj quedará para otro post. En este me quedo con el lado más emocional. Cómo con apenas un reloj, unas deportivas y la guía de unos geniales entrenadores, he logrado correr el 10K en menos de 50 minutos. Una marca que, para no haber corrido nunca antes, no está nada mal. O eso me han hecho creer 😜

