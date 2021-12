¿De qué sirve tanta tecnología…?

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🦠 Con la tasa de contagios más alta que nunca, las apps de rastreo Covid no ayudan. Tras un desarrollo de tecnología y privacidad brutal, decenas de gobiernos implementándolo más o menos bien, apenas el 1-2% de los casos se incluyen en Radar Covid en España, y cifras similares en otros países.

👉 Un desastre. Una aplicación que podría haber ayudado a retirar saturación a rastreadores y médicos, y ha quedado inutilizada por la burocracia necesaria para obtener los códigos. — En KERNEL explicamos bien cómo funcionaban, una pena.

🔐 Consiguen modificar las pruebas de unos test de antígenos COVID usando Bluetooth. No sé muy bien qué hace una prueba de autodiagnóstico tiene un chip de emisión Bluetooth, pero unos investigadores han conseguido cambiar los datos enviados. El fabricante afirma haber implementado nuevas medidas de comprobación.

Estos días están siendo los más caóticos del año en mi casa, de ahí los horarios extraños del boletín. He tenido un susto con el COVID-19, aunque he dado negativo en varias pruebas, ayer estuve tosiendo un poco. Seguramente sea un catarro normal, pero está la cosa regular. — Espero que estéis todos bien de salud. Quedan pocos días hasta que haga un pequeño parón a final de año.

🚗 Vivaldi crea el primer navegador web para Android Automotive. Google no había puesto Chrome en esta versión del sistema operativo para coches (no confundir con Android Auto), y es Vivaldi la primera en hacerlo. De momento solo en el Polestar 2, y no funcionará cuando el coche esté circulando, salvo reproducción de audio.

🔓 Reino Unido dona un fichero de credenciales hackeadas al proyecto HIBP. Más autoridades colaboran con este proyecto de seguridad, que aumenta ahora su bases de datos un 38% y llega a 847 millones de parejas email/usuario y contraseña filtradas tras diferentes ataques.

🧠 Un Google cada vez más inteligente sigue preocupando a los periodistas. Una de las predicciones más interesantes para 2022 pasa por un Google que cada vez pueda responder más preguntas por su cuenta tras analizar el contenido de múltiples artículos, en vez de enviar a los lectores a esos artículos. — Un viejo «coco» de la industria, que cada vez es más real.

💰 ¿Por qué están todos los fundadores de las grandes tecnológicas vendiendo sus acciones? Prefieren venderlas antes de que los impuestos suban. Cierra el año Jeff Bezos vendiendo 9.000 millones de acciones de Amazon, Zuckerberg más de 5.000 millones de Facebook, casi 4.000 millones entre los fundadores de Google, 12.000 millones de Elon Musk, etc.

🎧 Skullcandy lanza unos AirPods para Lidl con el diseño más feo de la historia. Con sus colores primarios de la marca, y un precio de 25 euros, quizá os interesen a alguno llevar algo azul o amarillo colgando de la oreja. — A mí la verdad es que me parecen hasta apetecibles.

🤳 TikTok fue el dominio con más tráfico a nivel global en 2021. La plataforma de Bytedance cierra el año pasando del 7º dominio más popular del mundo al 1º, superando a Google (que incluye todos sus subdominios), a Facebook, etc. — Los datos son medidos por las peticiones DNS al resolvedor de Cloudflare.

🥳 Airbnb aprieta sus mecanismos de detección de fiestas para el fin de año. Ya desde hace tiempo que es difícil reservar una casa por una sola noche para hacer una fiesta en Airbnb, pero esta Nochevieja será aún más complicado para los nuevos usuarios.

🤦 Microsoft casi llama Bingo a Cortana. Steve Ballmer, el anterior máximo ejecutivo de Microsoft, quería vincular el asistente de voz al buscador Bing, y de ahí ese nombre que finalmente quedó descartado por oposición frontal del resto del equipo. — Cortana no triunfó, pero Bingo creo que hubiera fracasado más fuerte.

📱 Los nuevos ejecutivos de Samsung quieren entrar en China por la puerta grande. Aunque China es el mayor cliente de Samsung por sus compras de componentes, es casi imposible ver uno de sus móviles allí a pesar de ser los líderes en 2013-2014. — Creo que será muy difícil para Samsung recuperar ese terreno.

