El Apple Mac Cube, 20 años de diseño al límite del fracaso en Cupertino

El Apple Power Mac G4 Cube cumple 20 años este mes de julio. Este ordenador representa como pocos la esencia y filosofía de Apple de priorizar la forma sobre la función. El diseño por encima del funcionamiento.

El Apple Mac Cube fue un fracaso comercial tan espectacular como su diseño y su apuesta por las novedades tecnológicas más llamativas

El Apple Cube apareció en el mercado en el año 2000 como un ordenador único en su especie. Penado para profesionales pero con un diseño ‘imposible’. La publicidad decía que el cubo ‘parecía flotar en el aire’. Y bueno más o menos si que lo parecía.

No se puede negar la belleza del diseño. Tampoco se puede olvidar la importante labor de ingeniería para miniaturizar la electrónica. Un hardware relativamente potente, pero que hacia numerosas concesiones al diseño. La primera y sin duda más importante, a la refrigeración.

Su sistema de lector de disco óptico por ranura en vez de bandeja (algo completamente rompedor entonces) hacia que los discos parecieses salir flotando por la parte superior. Su interruptor táctil permitía encender el ordenador sin tocarlo. Todo en aquel ordenador parecía mágico.

Por su puesto su precio también. 1.699 dólares de aquel entonces que lo situaban a la altura de los Mac Pro de torre a los cuales, sinceramente, no alcanzaba en rendimiento.

Se complementaba con una de las primeras pantalla planas del mercado y un sistema de sonido con altavoces transparentes Hartman Kardon.

Pero todo ese diseño paso factura. Igual que lo hizo 13 años después con el Mac Pro cilíndrico. La refrigeración del conjunto limitaba notablemente su uso a pleno rendimiento. Su apuesta por el silencio y la renuncia a usar ventilador fue su sentencia de muerte.

Además el resto de los fuegos de artificio no funcionaron como se esperaba. Los discos a veces se trababan en la ranura y el interruptor funcionaba caóticamente. Imaginaos tener un ordenador profesional de ese precio y que no se encienda porque el interruptor de diseño no quiere funcionar.

El Apple Mac Cube apenas duró un año en el mercado. El propio Tim Cook lo describió como «un fracaso comercial espectacular, casi desde el primer día».

Eso sí, sirvió para demostrar que una nueva Apple había llegado con fuerza al nuevo siglo. Y también para recordar que nunca se debe confiar en una primera generación de productos Apple.

+ info | wikipedia