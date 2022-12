El último del año

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🗓️ Este es el último boletín de 2022. Aunque en el podcast me despedí debidamente, no lo hice bien en el boletín escrito. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo este año, llevéis seis años o seis días leyéndome por las mañanas, y sobre todo: gracias a los Patreon y suscriptores de Substack. — Volveré el 16 de enero, y me voy hablando de mis temas favoritos:

🚗 Los coches autónomos han puesto la primera piedra en 2022. Apollo Go, el sistema de robotaxis de Baidu, ha llegado a Wuhan, cubriendo 130 km² más de carreteras y calles. Ya están en partes de Pekín, Shanghai y Chongqing, y han ofrecido más de un millón de «carreras» sin conductor este año.

🚕 En Estados Unidos también avanzaron fuerte los robotaxis. Cruise ya opera robotaxis en Austin, San Francisco y Phoenix, y en 2023 quiere dar el salto a muchas más ciudades . Waymo no quiere quedarse atrás: ya permite ir desde Phoenix al aeropuerto sin conductor, y quiere sumarse a Cruise ofreciendo servicio de robotaxi en San Francisco. — Pero no todo son buenas noticias: los reguladores analizan posibles colisiones evitables.

🍔 McDonalds abre un establecimiento robotizado… que no lo es. Estos días ha causado bastante reacción la apertura de un local sin humanos en el mostrador en Texas. La empresa afirma que debido a los cocineros, tiene un personal «equiparable» a otras tiendas. — Solo la entrega es automatizada (vídeo).

🧠 Un nuevo tipo de escáner cerebral encuentra nuevas pistas sobre las migrañas. Usando un mayor nivel de inducción magnética para las resonancias, han podido ver nuevos detalles en los espacios perivasculares e hipotetizar sobre el rol del sistema glinfático en esta terrible enfermedad.

Ⓜ️ Matrix presume de crecimiento pero ve problemas financieros en su futuro. El protocolo de comunicación libre y cifrado superó los 80 millones de usuarios, y docenas de clientes, pero necesitan una nueva estrategia de ingresos para cubrir los 400.000 dólares al mes de gastos.

🦊 Mozilla establecerá su propia instancia de Mastodon. El tren imparable tendrá en la fundación uno de sus mayores valedores. Empezará en 2023, y no quedará claro si estará atado al navegador, será para los abonados de pago, o abierto a todo el mundo. — Vivaldi lanzó el suyo hace unas semanas.

🐘 Mask Network compra tres de los mayores servidores de Mastodon. Su fundador, Suji Yan, anunció la compra de Pawoo.net, la segunda mayor instancia, que se une a su emporio nipón con Mstdn.jp (3º) y Mastodon.cloud (4º). — Un total de 1.400.000 usuarios registrados. — Mask Network es un software de cadena de bloques. Os dejo una entrevista tras la compra.

🎬 Los planes de publicidad de Netflix no convencen. En los primeros meses han conseguido [apenas un 5% de las nuevas altas]https://archive.vn/wtPg0), veremos hacia dónde van los precios y cómo evoluciona a nivel mundial. En Reino Unido, las autoridades afirman que compartir credenciales es equiparable a la piratería digital.

🪙 Cerramos el año con multas a empresas tecnológicas. Que no se pierdan las tradiciones. Epic Games pagará 520 millones de dólares por infracciones de privacidad, la mitad en concepto de devoluciones a sus clientes menores de edad. — Facebook pagará 725 millones por la demanda colectiva de Cambridge Analytica, y Francia multa con 60 millones de euros a Bing por usar mal las cookies.

👍 Final de la controversia de Jedi Blue. La Comisión Europea no ve indicios suficientes de manipulación de mercado en el acuerdo secreto publicitario entre Google y Facebook. — Quedan las pesquisas en Reino Unido y Texas.

🤖 Los sintetizadores de texto en forma de chat avanzan. El buscador alternativo You ha presentado YouChat, que responde las consultas con texto natural. Quora anuncia el suyo propio llamado Poe, de momento en beta cerrada.

🥇 Google no se ha quedado atrás con estos sistemas de conversación. El NYTimes revela varias reuniones internas en Google sobre el impacto de ChatGPT y otros. Yo personalmente no veo nada grave a nivel tecnológico, pero sí choca contra su modelo de negocio. — En 2016 escribí sobre este dilema. Qué curioso.

👉 Google tiene LaMDA, BeRT, y tantos otros modelos, y sus ingenieros literalmente inventaron el concepto (PDF) de los transformadores.

🚀 ESA suspende los lanzamientos con el nuevo cohete Vega C. El cohete italiano del consorcio tuvo que ser autodestruido tras un fallo en el motor de su segunda etapa. Era su primer lanzamiento real tras las prueba de julio. No queda claro cuánto tiempo, pero el Vega-C tenía casi 30 misiones en 2023 y 2024 que quedan en el aire.

☄️ NASA tiene aún más datos sobre el impacto de DART. En espera de que llegue la misión Hera, los telescopios terrestres son suficiente. Ahora sabemos que el impacto retiró mil toneladas de rocas del asteroide Dimorphos, creando su espectacular estela.

