¿Nos engaña TikTok con virales ‘calentados’ artificialmente fuera del algoritmo?

El famoso algoritmo mágico de TikTok acaba de explotar por los aires cuando se ha descubierto que detrás de él hay una mano negra que puede impulsar como virales determinados vídeos seleccionados a mano, para ‘calentar’ artificialmente su expansión.

Según las fuentes, los empleados de TikTok recurren habitualmente a dopar determinados vídeos para que alcancen un nivel de visitas más alto que el que les correspondería según su propio algoritmo. Con ello pueden contentar a algunos influencers con un ego peligroso o a marcas que pagan por campañas de publicidad.

Esta noticia no solo echa por tierra la falacia de que los algoritmos lo hacen todo bien, sino que añade a la ecuación una inesperada incógnita que no hace más que volver más locos aún a los creadores que buscan tener éxito y no logran encontrar una explicación razonable al funcionamiento del sistema. Y probablemente esto no solo pase en TikTok, YouTube o Instagram seguro que también ocurren cosas parecidas.

Esto explica en parte porque, además de vídeos relacionados con tus intereses, a veces salen vídeos que no te interesan en absoluto y que por sorpresa o curiosidad te quedas viendo los segundos suficientes como para convertirte en parte de la masa que viraliza su éxito. Una trampa de la que es difícil escapar.

Según seis empleados de TikTok así como documentos internos y comunicaciones, se puede concluir que el personal de TikTok y ByteDance puede seleccionar en secreto videos específicos y potenciar su distribución, utilizando una práctica conocida internamente como «calentamiento».

Tras la revelación, los portavoces de TikTok se han visto obligados a reconocer la existencia de esta práctica, pero han minimizado su impacto. Algo que entra en conflicto con las cifras del documento interno filtrado que estiman la influencia de esta practica en una cifra entre 100 y 1000 veces superior a lo reconocido.

