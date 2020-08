Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

📚 Escándalo en la Wikipedia en escocés. Descubren que casi la mitad de los artículos (unos 27.000) estaban escritos por un adolescente estadounidense que no sabe el idioma, usando diccionarios online o inventándose las palabras.

👉 El wiki-drama fue descubierto en Reddit y es tan complejo que los editores están considerando cómo reparar los miles de artículos. — El editor tiene hoy 19 años, ha pedido perdón, y asegura que comenzó a hacerlo a los 12 con su mejor intención. Voy a contar mi teoría en el podcast.

👉 Una joya de ejemplo: Blaise Pascal (19 Juin 1623 – 19 August 1662) wis a French mathematician, pheesicist, inventor, writer an Christian filosofer. He wis a child prodigy that wis eddicated bi his faither, a tax collector in Rouen.

🛩 Huracanes en tiempo real en Flight Simulator. El huracán Laura está liándola en Centro y Norteamérica ahora mismo, y como Microsoft actualiza las condiciones meteo en tiempo real, muchos usuarios han corrido a experimentarlo.

📸 Recreando fondos de pantalla famoso en Flight Simulator. Los jugadores presentan el realismo de la Isla Catalina de California de macOSo el famoso «Bliss» de Windows XP, estos días hecho un secarral.

🐦 Menos pájaros muertos pintando un aspa de los aerogeneradores. Un estudio noruego realizado durante varios años ha encontrado que pintando una de las tres aspas de los gigantes aerogeneradores, reducía hasta un 70% el número de aves muertas por colisión.

⚖ EE.UU. considera divorciar a las grandes tecnológicas de sus plataformas. La idea está lejos de implementarse, pero separaría quienes mantienen una plataforma donde ellos también compiten. Por ejemplo separaría a Google de gestionar Android y Google Play, a Apple de gestionar la App Store, Amazon de su marketplace, etc.

👉 Es factible hasta un punto, pero de primeras lo veo caótico. En unos meses todo el gobierno de EE.UU. puede cambiar, y las decisiones pueden precipitarse o llegar a un acuerdo.

🇧🇾 Telegram cambia la bandera de Bielorrusia en la app. Cualquier usuario que envíe el emoji de la bandera actual (verde y roja) verá cómo se cambia por una pegatina animada de la blanca y roja usada por los opositores.

📦 Barcelona evalúa una tasa para el comercio electrónico. El ayuntamiento estudia alega que se hará por «uso del espacio público» durante los envíos de paquetes. Los expertos legales no están de acuerdo en cómo hacerlo o si sería legal.

💳 Japón se queda sin tarjetas de crédito por el coronavirus. Están comprando tanto online, y solicitando tantas tarjetas para hacerlo, que han acelerado la llegada del fin de los números disponibles.

👉 No entiendo bien el motivo: hay 16 dígitos, de los cuales ¿9? son usables. Eso nos deja 10.000 millones de opciones, pero solo hay 283 millones de tarjetas en uso allí. ¿Algún experto en la sala?

💽 Golpe policial a los mayores grupos de piratería digital. Arrestos en múltiples países a varios individuos que se hacían pasar por distribuidores de películas para recibir copias DVD o BluRay previas al lanzamiento y piratearlas.

💵 La bolsa de Nueva Zelanda tres días cerrada por ciberataque. Poco se sabe del origen de un ataque de denegación de servicio que ha hecho imposible que coticen las acciones en el NZX durante ya tres días.

🥽 Facebook cambia el nombrea Oculus. A partir de ahora se llamará Facebook Reality Labs, y anuncian un evento para el 16 de septiembre donde contarán sus últimas innovaciones, y quizá algo de hardware nuevo.

📷 Las cámaras Canon podrán subir las fotos a Google Photos. Una actualización de la aplicación oficial para móviles hará de mediador para que la subida sea auto-mágica, pero requerirá tener el plan de pago de Google One.

👉 Recientemente Canon suspendió su propio sistema de nube tras perder los datos de algunos usuarios.

