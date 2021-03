Espacio, la última frontera

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🛸 Platillos volantes en tu ciudad en 2024. El fabricante ruso sigue adelante con su plan de dirigibles de nueva generación para 2024. Serán capaces de transportar entre 20 y 600 toneladas de carga, dependiendo del modelo, y alcanzar velocidades de 250 km/h como máximo. Lento pero podrán hacer hasta 8.000 km, con un consumo de combustible muy bajo.

👉 El proyecto lleva ya unos años en marcha, y el año pasado se murió su fundador. Quizá sea demasiado ambicioso.

👉 Estoy muy feliz de poder usar el emoji del OVNI por primera vez en la historia de este boletín. Y el del volcán un poco más abajo. Increíble edición.

👴 El Capitán Kirk hará una copia virtual de sí mismo. El actor William Shatner cumple 90 años y está dejando grabadas horas y horas de conversación sobre la vida en general para que quede como un programa de IA al que poder hacer preguntas en el futuro. Estará disponible en mayo.

👉 No es tanto un deepfake, aunque quizá se podría extrapolar, y más como un repositorio interactivo de historias (vídeo de ejemplo).

🏹 Crean un mod de VR para Breath of the Wild en PC. Aficionados al título de Nintendo han modificado la versión de Wii U del juego corriendo sobre el emulador Cemu para aumentar la resolución y añadir realidad virtual. No está nada mal, aunque afirman que quedan unos meses o un año para publicarlo.

🤳 Nintendo y Niantic quieren hacer que dar paseos sea divertido. Las dos compañías niponas vuelven a colaborar después del éxito de Pokemon Go con una nueva app (no un juego) para móviles de realidad aumentada que contará con los Pikmin como protagonistas. A finales de 2021, y sin más detalles.

🚗 Waymo simula accidentes de tráfico reales para evitarlos con sus coches autónomos. Cargan en sus sistemas de simulación una pequeña lista de 91 accidentes entre conductores humanos, y ponen a un coche (virtual) de Waymo en el papel del causante o receptor de la colisión, donde consiguió evitar todos los accidentes menos tres, el 8% del receptor.

🔐 Batalla legal entre las agencias de privacidad europeas. La agencia irlandesa sigue aislada, con pocos funcionarios para una carga excesiva de trabajo, combatiendo con las reuniones comunitarias en el Parlamento Europeo, y cada vez más acusada por otras agencias nacionales, principalmente la alemana, de retrasar investigaciones.

👀 YouTube analizará los vídeos en búsqueda de productos para vender. Automáticamente detectará los objetos que se muestren en algunos vídeos para que puedas comprarlos o encontrar tiendas donde los vendan. Queda por ver cómo encaja con los creadores de contenido.

🌋 Islandia emite en directo la erupción del volcán Fagradalsfjall, un pequeño crater inactivo durante 800 años, y que podemos ver en directo. Está muy cerca de la capital, y como empieza el «buen» tiempo, se está convirtiendo en una atracción muy instagrameada. — Esta foto mide bien la escala.

📱 Nuevos Poco F3 y X3 Pro. Otros dos móviles BBB de Xiaomi bajo esta submarca, de nuevo con nombres de modelo confusos (el «X3 Pro» es peor que el «F3»). Los dos tienen pantallas de 120 Hz (AMOLED en el caso del F3), 128 GB de almacenamiento, baterías gigantes, lector de huellas en el lateral, etc. El F3 son 350 euros, y el X3 Pro son 250 euros.

👉 El F3 viene con un chipset con 5G, un Snapdragon 870, mientras que el F3 Pro viene sin 5G con el Snapdragon 860 basado en el 855+ de hace dos años.

🔍 Dos tercios de las búsquedas de Google acaban sin pinchar enlaces. El aumento de las búsquedas móviles y a través de asistentes de voz, pero sobre todo unas páginas de resultados más completas que muestran la información directamente. Un análisis nuevo reduce a solo 33,6% de las búsquedas tienen click orgánico, más 1,60% en anuncios, que sigue subiendo.

👉 En escritorio, la cifra es del 47%, y en móvil es 77%. Mucho más alta por el tipo de contenido que buscamos.

📺 Las ventas de monitores también se disparan. Un 8% más de monitores vendidos en 2020 comparado con 2019: 136 millones, y en 2021 se estima que crezcan otro tanto más. Tanto monitores externos para portátil como de ordenadores de escritorio extra. El trabajo en casa y las oficinas remotas el principal culpable, claro.

💸 AMD se niega a reducir el rendimiento de sus GPU para criptominería. Un alto ejecutivo dice que no bloquearán ningún tipo de carga de trabajo, pero que se aprovecha mejor el hardware usándolo como videojuegos, que es para lo que están diseñadas.

👉 Tampoco las quieren mucho los mineros, porque parecen ser peores que las Nvidia en este aspecto. Así que es un poco canto al aire. — Tampoco aclaran si lanzarán hardware específico en el futuro.

