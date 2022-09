Fuerza imparable contra objeto inamovible

💼 Gran disparidad de sensaciones en el teletrabajo. Un gran sondeo de Microsoft a 20.000 de sus empleados certifica una paranoia de doble sentido: el 87% de los trabajadores piensa que lo hacía mejor desde casa, pero el 80% de sus jefes afirman lo contrario.

👉 El dato me parece abrumador, y la raíz de un problema sin aparente solución fácil.

🏴‍☠️ Detenido de nuevo el hacker que publicó los vídeos del GTA 6. Parece ser que, como apuntaban los rumores, se trata del mismo adolescente británico miembro del grupo LAPSUS$ que había atacado Nvidia, Samsung, Vodafone y otros. — Se sospecha que también fue el reciente atacante de Uber.

Otra lucha es la que llevo con mi miopía. En unos días me haré la operación LASIK, y he estado dos días viendo raro por las pruebas previas, de ahí que no me hayáis leído. Ahora ya vuelvo a ser normal. ¿Me querréis igual aunque no tenga gafas? 🥸