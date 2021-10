Todo lo que debes saber del Google Pixel 6: no llegará a España

El nuevo móvil de Google, el Pixel 6 ha sido filtrado hasta la saturación, haciendo que su inminente lanzamiento del día 19 sea un aburrido trámite (con la esperanza de que esconda alguna sorpresa). Aunque la verdad, va a dar un poco igual, porque el Pixel 6 no se va a vender en España.

La singular y aleatoria estrategia de Google con sus Pixel obligará a que si alguien se empeña en comprarse un Pixel 6 tenga que recurrir al mercado extranjero.

Pero centrándonoslas en el dispositivo, las filtraciones han confirmado que será el primer móvil que usará el microchip Tensor desarrollado por la propia Google. Así se confirma su divorcio con Qualcomm y se une al grupo de fabricantes de móviles con sus propios chips (Apple A, Huawei Kirin, Samsung Exynos…)

Este nuevo procesador que promete hasta un 80% mas de velocidad con importantes avances en el procesado de imágenes (donde Google ya destacaba con su chip Visual Core), mejor AI y una seguridad reforzada con Titan M2.

Otro de los elementos ampliamente filtrados es su sistema de cámaras situadas en transversal que es aprovechado para crear un diseño completamente nuevo en el respaldo del Pixel 6. Será una cámara con sensor de 50 Mp de mayor tamaño que el Pixel 5 para capturar hasta un 150% más de luz. esto se complementa con una cámara ultra angular de 12 Mp. A esto hay que añadir un tele de 48 Mp en el modelo Pro.

El Pixel 6 estrenará el procesador Tensor desarrollado por Google, y en su rendimiento estará la clave del éxito o fracaso del dispositivo

Entre los trucos fotográficos más llamativos estará el Magic Eraser (Borrador Mágico) que será capaz de borrar de cualquier foto aquellos elementos indeseados, como objetos o personas que estropeen la imagen.

El Pixel 6 tendr´á una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas @ 90Hz (el Pro de 6,7 @ 120Hz) con protección Gorilla Glass Victus y resistencia IP68. Su carga rápida será de 30W para las baterías de 4.600 y 5.000 mAh (Pro) y contará con 5 años de actualizaciones de seguridad. Más de lo que ofrece cualquier otro fabricante Android.

Un par de detalles curiosos. El Pixel 6 tendrá un traductor 55 idiomas integrado, sin necesidad de conexión a red. Y además estrenará un nuevo servicio llamado Google Pass, una especia de suscripción que incluye YouTube Premium, almacenamiento Google One, videojuegos Play Pass y red Google Fi además de una garantía extendida.

Los precios rumoreados rondan los 749 y 1.049 dólares para el Pixel 6 y Pixel 6 Pro respectivamente. Si es un buen precio o no dependerá de su equivalencia en euros y sobre todo del verdadero rendimiento del chip Tensor. Desafortunadamente no llegará a España y no parece probable que podamos probarlo en el clipsetlab.

+ info | webarchive