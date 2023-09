Hero 12, GoPro perfecciona la fórmula con una vuelta de tuerca

La nueva GoPro Hero 12 Black ya es oficial y no, no cuenta con el rumoreado sensor de 1 pulgada que se había dejado ver en las últimas semanas. Tal vez la filtración sea una futura versión más enfocada al vlogging que no requiera tanta velocidad de grabación ni tanta profundidad de campo.

La Hero 12 viene a ser un modelo relativamente similar a la Hero 11 en términos de calidad y prestaciones. Eso sí, logra dar una vuelta de tuerca a algunas características como una mayor autonomía, el uso del multiformato 8:7 en todos los modos y añade funciones de grabación avanzadas para la edición profesional.

Externamente la GoPro Hero 12 es casi identica a la 11. Tan solo el acabado con motas de color azul de o el circulo negro en el botón dan un toque diferente. Eso si, si miramos atentamente encontramos un detalle nuevo, y es que ademas del clásico sistema de montaje de accesorios integrado mediante unas aletas basculantes, ahora cuenta con una rosca universal de 1/4 con la que puede acoplarse a otros muchos sistemas de montaje estándar. Una excelente idea.

La nueva GoPro Hero 12 Black trae mejoras de funcionamiento y autonomía en el mismo sensor de formato 8:7 que la Hero 11

Internamente cuenta con el mismo sensor de formato 8:7 de 24 Mp que permite realizar grabaciones ‘multiproposito’ ya que se puede recortar en horizontal o vertical fácilmente para que la misma grabación pueda encajar perfectamente en cada tipo de red social.

A nivel de calidad de imagen no hay grandes mejoras, aunque ahora ofrece la posibilidad de grabar en GP LOG con diferentes LUTs, la opción de grabar el audio desde auriculares Bluetooth (AirPods incluidos) o la sincronización de varias GoPro con código de tiempo para editar con mayor precisión todos los clips. Eso sí, mejora la aplicación del HDR en foto y video.

Otras novedades afectan al funcionamiento interno del sistema. Una estabilización Hypersmooth 6 de nueva generación con la posibilidad de bloquear el horizonte o la posibilidad de usar el modo 8:7 en cualquier modo de grabación (Time Warp, efectos nocturnos, etc.) La autonomía ahora pasa, por ejemplo de 35 a 70 minutos en grabación 5,3K a 60, aunque en general la mejora es de un 10%.

Adicionalmente la Hero 12 estrena la segunda generación de la lente accesorios Mod Max Lens 2.0. Un accesorio con el que se logra ampliar aun más el ángulo de cobertura de grabación hasta los 177 grados, manteniendo la compatibilidad con el resto de los Mods multimedia.

El precio de la Hero 12 Black es de 449,99€ y el Max Mod de 99€, con descuento si se está suscrito al plan Premium de goPro que permite la subida ilimitada de videos a la nube, la edición automática y otras ventajas. A su vez, la Hero 11 y Hero 10 rebajan su precio.

