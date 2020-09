HarmonyOS, la alternativa de Huawei a Android llegará a sus móviles en 2021

Durante la celebración de su evento para desarrolladores Huawei ha presentado oficialmente HarmonyOS 2.0, el sistema operativo basado en Android, pero que no sigue la estela de Google y que usará en sus futuros móviles.

Aunque durante 2019 Huawei anunció la primera versión de HarmonyOS, un sistema operativo basado en la versión Open Source de Android, nunca llegó a verse en ningún móvil.

Ahora, con el veto ratificado que impide a Google trabajar con Huawei, esperan que para 2021 sus móviles usen HarmonyOS 2.0 como sistema operativo principal.

Huawei lanzará una versión beta de HarmonyOS 2.0 disponible hoy para desarrolladores, aunque inicialmente pensado para desarrollar software para relojes. No será hasta diciembre cuando aparezca la beta de HarmonyOS 2.0 para móviles.

Hasta el momento solo hay un producto con una versión básica y antigua de HarmonyOS, la primera TV de Honor.

OpenHarmony, una plataforma abierta que rivalizará al 100% con Android

Con el anuncio de HarmonyOS 2.0 también se ha presentado OpenHarmony, una plataforma que permitirá a los desarrolladores crear otras versiones de este sistema operativo.

Lo que Huawei quiere es plantar cara a Google y a EE.UU. con un proyecto de código abierto que en esencia es la competencia de AOSP (Android Open Source Project), la versión de Android que desarrolla Google, sin sus servicios, pero que cualquiera puede descargar y adaptar.

La primera beta de OpenHarmony funcionará con dispositivos que tengan entre 128 KM y 128 MB de memoria RAM, por lo que podrá adaptarse a todo tipo de productos, como electrodomésticos o incluso televisores.

En abril de 2021 se ampliará a dispositivos de entre 128 MB y 4 GB de RAM. Aquí es cuando se espere que se vean los primeros móviles y tablets con OpenHarmony y HarmonyOS 2.0.

En octubre de 2021 funcionará con dispositivos de 4 GB de RAM o superior.

Con la prohibición de que empresas de EE.UU. o con intereses en ese país puedan colaborar con Huawei por parte del gobierno de EE.UU., Huawei se ha visto obligada a lanzar sus propios servicios, como AppGallery, su tienda de apps para sus móviles.

Aunque esta tienda crece (a una velocidad lenta, pero crece) todavía no llega a al nivel de funciones y variedad de Google Play. Además, mientras se mantenga el bloqueo empresas de EE.UU. como Facebook no pueden mandar sus aplicaciones a AppGallery, por eso Instagram o WhatsApp no aparecen.

