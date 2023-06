La visión de Santo Timoteo

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

😎 Apple anuncia su nuevo casco de realidad aumentada: Vision Pro. Por fin hemos visto las gafas de Apple. Un dispositivo lleno de posibilidades y sensores, que estará a la venta en EE.UU. en unos meses a partir de 3.500 dólares. En 2024 en «otros países». — Hay muchísimas cosas interesantes, pero también chocantes. Os dejo un vídeo.

🖥️ El Mac Pro con Apple Silicon ya está disponible. Contará con seis ranuras PCIe 4 además del procesador M2 Ultra, lo que lo convierte en el primer dispositivo de esta arquitectura con capacidad de expansión. Costará 8.400€ el modelo base, y mantendrá el diseño exterior actual. — A la venta la semana que viene. Hector Martin tiene algo más de detalles.

👉 Me esperaba mucho más. El M2 Ultra también lo tenéis en el nuevo Mac Studio, por casi la mitad de precio.

👌 En general muchas novedades de Apple. Os dejo un buen resumen. Cambios más o menos útiles para iPhone, iPad y Mac. Algo más livianos en los relojes y la tele. Nuevo MacBook Air de 15″ y bajada de precio para el de 13″.

🔇 Crean una barrera sónica casi perfecta ionizando el aire. El sistema se basa en lo que sus creadores denominan «metacapas plasmacústicas»: una malla de cables que varían su voltaje para lograr una impedancia que bloquea incluso frecuencias muy bajas.

👉 Las ecuaciones no parecen muy complicadas. Me ha resultado sorprendente que puedan bloquear ondas de 17 metros / 20 Hz en tan solo 3 centímetros. Según ellos, se suele necesitar un muro especial de 4 metros para ello.

🏭 Raspberry Pi triplicará su producción con ayuda de Sony. El acuerdo de abril da sus primeros frutos. El músculo industrial de Sony permitirá incrementar la producción a más de un millón de unidades al mes, hasta que se estabilice la demanda. — Seguramente no haya nueva «Pi 5» hasta 2024 o 2025.

🧃 En Japón proponen máquinas expendedoras sean gratuitas tras los terremotos. De momento es una iniciativa local, que cambiarían sus precios a cero yenes tras recibir un comando de emergencia. Otras máquinas activarán megáfonos para indicar mensajes de ayuda.

👉 En realidad todas las máquinas expendedoras son gratuitas si tienes suficiente fuerza y una piedra grande, pero los políticos japoneses son muy populistas con estos chismes. En realidad todo el país.

📱 El gobierno ruso quiere pasarse a Aurora OS. El primer ministro Mishustin quiere «software y hardware» ruso, y según un VP de Rostelecom podrían comprar hasta dos millones de dispositivos con ese sistema operativo. La prensa local también habla del AYYA T2, una secuela del estrambótico teléfono AYYA T1 de Rosnet que vendió cientos de unidades.

👉 Aurora está basado en Sailfish que Rostelecom lleva desarrollando desde 2016, pero el bosque está lleno de castañas, como la nueva Kvadra_T con Kvadra OS.

📰 WordPress.com entra en el negocio de los boletines de pago. Aunque desde siempre se ha podido gestionar con diversos plugins, ahora queda todo integrado. Las tarifas son algo más bajas que con Substack. Para enviar boletines gratuitos, sigue siendo necesario servicios externos.

👉 El mejor software creo que sigue siendo el de Ghost. Medium y LinkedIn permiten suscripciones gratuitas pero con menos control.

🍌 Los Galaxy S23 tienen una aberración óptica con forma de plátano, aunque a mí me parece más un halo. Se hace visible en algunos entornos muy específicos. En Samsung estudian el caso, pero no sabemos si es algo relacionado con las lentes o con el procesado.

⚛️ Observan bosones de Higgs decayendo en un par bosón Z y un protón una extremadamente rara conversión que hasta ahora solo era teórica. El cambio no es directo, creen que pasa primero por un posible estado no identificado, dejando al puerta abierta a «nueva física». — Hace 10 años no sabíamos generar bosones de higgs, y ahora ya los cascan como si fueran palomitas.

🌐 Los dominios .ga volverán a manos del gobierno de Gabón. Los anteriores gestores, los mafiosos de Freenom, han borrado los registros actuales, así que la transición será un poco caótica y habrá varios días de apagón, e incluso posibles pérdidas de propiedad. — Si tenías un .ga gratuito, te dejo algo más de info (PDF).

