LG Rollable, así es el primer móvil enrollable con diseño rompedor

LG ha mostrado brevemente durante unos segundos el aspecto de su futuro móvil enrollable el LG Rollable. Un smartphone que puede convertirse en tablet pero que carece de doblez o bisagra.

LG parecia no haber entrado al juego de los móviles plegables, y en cierto modo no lo ha hecho. Pero eso no significa que no quiera aprovechar su tecnología de pantallas flexibles para ofrecer un móvil futurista.

LG propone con el Rollable, un móvil de lujo con pantalla flexible pero que en vez de plegarse es enrollable sobre si mismo

Solo que su propuesta no es un móvil plegable sino uno enrollable. Algo que en teoría podría hacer sufrir menos la integridad del panel ya que no fuerza ningún pliege repetitivo sobre la estructura.

Eso si, a cambio cuenta con otro punto débil. requiere de un sistema motorizado que puede generar otro tipo de problemas, principalmente mecánicos.

La pantalla del LG Rollable puede pasar de 6,8 pulgadas de diagonal en formato móvil a 7,4 (bastante cuadrado) en formato tablet. Del resto de las características técnicas no se sabe nada, pero es de suponer que integrará componentes de la gama alta en procesadores y cámara.

A la espera de que se confirme su llegada al mercado en algún momento de este año, nos quedamos también con la duda de su precio. Parece que después de todo, si queda lugar para la innovación en los próximos móviles.

+ info | LG