LG ThinQ UP quiere actualizar tus electrodomésticos como si fuese un móvil

LG anunciará en el CES su nueva línea de dispositivos ThinQ UP pensados no solo para crear una red domótica e interconectarse entre sí, sino también para permitir actualizaciones del firmware de neveras, lavadoras y demás electrodomésticos y poder añadirle nuevas funciones en el futuro.

El reclamo de LG es luchar contra la obsolescencia programada, permitiendo que equipos que se vendan hoy puedan añadir nuevas funciones que se desarrollen en el futuro. Una idea muy prometedora pero que es bastante difícil de llevar a la práctica, como bien saben los compradores de televisores Samsung que ya probaron hace unos 10 años los módulos de actualización ‘Evolution Kit’ que apenas duraron dos generaciones.

Los electrodomésticos LG ThinQ (sin UP) son una línea de electrodomésticos inteligentes que se caracterizan por su capacidad para conectarse a Internet y ofrecer una amplia variedad de funciones y características adicionales a través de la aplicación LG ThinQ.

Un ejemplo es el refrigerador LG ThinQ. Este electrodoméstico ofrece una amplia variedad de características inteligentes, como la capacidad de ver el interior del refrigerador a través de la aplicación LG ThinQ, la opción de realizar compras en línea a través de la aplicación y la opción de recibir recomendaciones de alimentos basadas en los alimentos que tienes en el refrigerador.

Los electrodomésticos LG ThinQ UP prometen actualizar sus funciones en el futuro, pero difícilmente añadir las mejoras de las nuevas generaciones

Otro electrodoméstico LG ThinQ UP que se puede actualizar por software es la lavadora LG ThinQ UP. Esta lavadora inteligente ofrece la opción de controlar y monitorear el ciclo de lavado a través de la aplicación LG ThinQ, así como la opción de recibir recomendaciones de ciclos de lavado basadas en el tipo de ropa que estás lavando.

La idea es que con ThinQ UP se puede actualizar por software para agregar nuevas funciones y mejorar las existentes con el tiempo. Sin embargo LG tan solo ha presentado la idea sin dejar claro en qué consistirán estas mejoras a través de actualizaciones. Port eso hay que ser un poco excépticos con lo que realmente podrá o no podrán mejorar sus electrodoméstioos.

Si se trata de nuevos programas o modos de funcionamiento, probablemente sean pequeñas mejoras o ajustes. Pero difícilmente podrán añadir mejoras de mayor importancia, ya que dependerán en buena medida del hardware que ya disponga el dispositivo desde el momento de su compra. Por ejemplo, una lavadora podrá añadir nuevos modos de limpieza, pero no podrá añadir función de secado si no lo trae ya de serie.

Una de las funciones personalizadas disponibles para descargar será el modo de ahorro de ropa, se puede aplicar a los modelos de secadora con ThinQ UP y que mantiene el tambor girando después de que finaliza el ciclo (y hasta que se abre la puerta de la secadora) para ayudar a prevenir las arrugas y los olores. Otra característica que se ofrece es el control de brillo nocturno para refrigeradores con ThinQ UP, que hace que la iluminación interior de los refrigeradores sea más suave durante la noche para no ‘cegar’ a los usuarios cuando abren la puerta. Como se puede deducir, son pequeñas mejoras que para muchos no llegan a ser consideradas actualizaciones.

En general, los electrodomésticos LG ThinQ UP son una buena opción para aquellos que buscan una solución inteligente para sus necesidades domésticas. Con la opción de actualización por software, estos electrodomésticos podrían mejorar y agregar nuevas funciones con el tiempo, como los móviles. Pero al igual que los móviles, no podrá hacer todas cosas que los nuevos modelos, con hardware más avanzado sí podrán.

+ info | LG