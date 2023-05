Logitech G Cloud, la consola para juegos en la nube, a prueba

La Logitech G Cloud es la nueva consola de videojuegos que aterriza en el mercado y lo hace con cierta polémica. En un mercado cada vez más variado exigente, la propuesta de Logitech puede parecer la más extraña de todas. ¿Logrará hacerse un hueco? Analicemos sus puntos fuertes y débiles.

Lo mejor y lo peor de la G Cloud es su precio 365 €. Un precio que puede parecer barato o caro según se compare con la competencia. Por ejemplo la Stream Deck más barata (64 GB) cuesta 419€ y un móvil de similares prestaciones está por debajo de los 300€.

Pero por otro lado la propuesta de Logitech no es la de ser una consola para descargar los videojuegos o ser un móvil de gaming, sino una consola de juegos en la nube. Algo asi como un terminal remoto para jugar juegos en plataformas de streaming o incluso usando el ordenador o la consola de casa.

Técnicamente combina un procesador Snapdragon 720G sin conectividad celular con una pantalla IPS de 7 pulgadas FHD con 60 Hz de refresco y 450 nits de brillo. Funciona bajo Android 11, por lo que también puede ejecutar juegos compatibles con móviles.

La nueva consola Logitech G Cloud apuesta por el cloud gaming para jugar con la potencia de servidores externos

Unas características bastante normalitas si no fuese porque realmente no necesita ser potente, le basta con tener una buena conexión WiFi para recibir las imágenes generadas en los servidores. Para ello cuenta con WiFi 5 que funciona aceptablemente bien, eso si, siempre y cuando se tenga buena cobertura. Esto sin duda limita bastante los lugares donde se puede utilizar sin problemas.

Ahora bien ¿cómo de interesante es esta Logitech G Cloud? Desde luego no está pensada como consola 100% portátil, ya que realmente no te la puedes llevar a cualquier sitio. Mejor dicho, te la puedes llevar, pero no siempre jugar.

De serie incluye acceso a Xbox Pass, Nvidia Cloud y Shadow. Desde esas herramientas se puede jugar en remoto con un amplísimo catalogo de videojuegos. Eso sí, hay que estar suscritos a dichos servicios para ello, lo que supone un gasto fijo mensual.

No hay que olvidar que también se conecta al ordenador o consola de casa, y hay que tener en cuenta que aunque su función principal es la de consola (en la nube), también puede funcionar como tableta Android instalando las app que se quieran.

El precio de la Logitech G Cloud es de 365 €. Valorar si por ese precio ofrece una solución de gaming adecuada depende de cada uno, pero es cierto que la competencia es muy dura y ofrece opciones diferentes.

+ info | Logitech