El MagSafe del iPhone llegará a Android, pero con un gran inconveniente

El sistema de carga magnética MagSafe llegó al iPhone 12 en 2020 y ahora, como todas las buenas ideas, parece que será adoptada también por los móviles Android si finalmente se incluye como parte del estándar de carga inalámbrica Qi2.

La idea del MagSafe no puede ser más sencilla, una bobina de carga por inducción y unos imanes para ajustar óptimamente la posición del cargador y el dispositivo. Así se asegura no solo una mejor unión mecánica entre la fuente y el gadget, sino la mejor transferencia energética posible ya que ambas bobinas están mejor alineadas.

A Apple siempre le ha gustado jugar con imanes. Desde el MagSafe original del puerto de carga de los MacBook, hasta las fundas del iPad. Una veces para optimizar las carga de la batería, otras para hacerla más sencilla y evitar la ruptura de cables o puertos por tirones accidentales.

Además los imanes del MagSafe no solo sirven para ayudar en la recarga eléctrica. También sirven para identificar diversos accesorios como carcasas o carteras, e incluyo rastrear su uso gracias a un chip integrado en el sistema. Una buena idea que abre el abanico de posibilidades con muchos accesorios

Este chip identificativo no estará incluido en el estándar Magnetic Power Profile que probablemente sea el usado por los móviles Android (y otros muchos gadgets) con Qi2. De hecho la disposición de los imanes no será la misma que la del MagSafe de Apple, así que no queda clara la intercompatibilidad de los sistemas.

El sistema MagSafe será ‘copiado’ en los móviles Android que utilicen la tecnología Qi2 de carga inalámbrica

Por lo tanto aunque la idea del MagSafe será la ‘inspiración’ del Qi2 que usarán los Android del futuro cercano, una vez más parece que en vez de ponerse de acuerdo para beneficio de los consumidores, lo más probable es que se convierta en otro punto de fricción entre el mundo Apple y el mundo Android.

