Netflix frente al abismo, o por qué el problema no son las cuentas compartidas

Netflix cambió las reglas del juego cuando transformó la industria de la distribución de series y películas gracias al streaming. Gracias a ello las nueva generación de homo sapiens apenas saben qué es eMule o como usar BitTorrent. Pero esto podría cambiar si finalmente Netflix decide atacar a los suscriptores con perfiles compartidos.

A nadie se le escapa que parte de la estrategia de éxito de Netflix fue la de crear un servicio de streaming con varios perfiles de usuario para que, de forma ‘pirata’, se pudiese compartir el servicio con otros padres, hermanos y amigos. Una práctica que Netflix ha permitido e incluso incentivado para logran crecer a toda velocidad y convertirse en el líder del sector.

Pero a pesar de ganar mucho dinero con todos estos millones de suscriptores, Netflix quiere ganar aún más. Y bajo la excusa de que el modelo actual es insostenible para la rentabilidad de la empresa y de las futuras producciones, van a prohibir el uso de perfiles que no estén asociados a la dirección IP de casa (el identificador de localización) en cuestión de semanas.

Netflix bloqueará el accesos a las cuentas compartidas de fuera del hogar, pero ¿no hay otras soluciones mejores?

Una decisión que no ha secundado ninguna de las otras plataformas de streaming de momento, aunque en función de su éxito o fracaso, podrían copiar en breve.

Sin embargo puede que lo que más enfada a sus usuarios no sea la imposibilidad de compartir su suscripción con personas cercanas, sino que para ver películas y series en 4K (la reproducción de audio y vídeo sin reducción de calidad) es obligatorio estar dado de alta en la tarifa más alta, de 18 euros al mes. Esto significa pagar entre 3 y 4 veces más que el mismo nivel de calidad en la competencia.

Esto tenia un pase cuando se permitía compartir cuenta porque al fin y al cabo, se repartía el coste. Pero si ahora solo un hogar tiene que pagar esa cantidad, la percepción del consumidor cambia radicalmente. Porque no es solo pagar mucho más por el mismo nivel de calidad, es que el contenido de Netflix ya no es tan bueno ni diferente.

Netflix podría combatir la piratería, acompañando esta medida restrictiva, con una rebaja de precios que incentive el quedarse en la plataforma. Porque realmente casi nadie necesita 5 perfiles en un hogar medio. De momento lo que parece es que ha retrasado la aplicación de la medida a causa de las numerosas críticas recibidas.

De lo contrario podría sufrir una importante caída de suscriptores que, tal vez, sea más importante de lo que ha estimado en la compañía. Incluso podrían encontrarse con la paradoja de que después de todo, en vez de conseguir nuevos suscriptores, se queden con menos de los que ahora tienen, lo que supondría finamente menos ingresos.

Reed Hastings fundador y CDEO de Netflix se ha retirado de sus funciones hace pocas semanas. No sabemos muy bien si para no tener que luchar contra las consecuencias de esta medida, por no estar a favor o simplemente porque estaba ya cansado. Pero no deja de ser un movimiento significativo.

