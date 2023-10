Nikon Zf, la extraña cámara retro Full Frame, a prueba

Con la Zf, Nikon cumple con el sueño de muchos fotógrafos de la vieja escuela que rezaban por una FM2 digital. Tras dos intentos fallidos, con la Df y la Zfc, a la tercera parece que Nikon ha logrado dar con la tecla correcta.

¿Por qué es tan interesante la Nikon Zf? Realmente solo es importante para un nicho de fotógrafos, pero un nicho muy influyente (y con dinero). La Zf combina hábilmente el sensor Full Frame de 24,5 Mp de la Z6II con el procesador Expeed de la Z9, y todo ello bajo un diseño que recuerda a la mítica FM2.

La experiencia de uso es diferente. Pese a parecer una cámara viejuna, mantiene todas las novedades tecnológicas digitales de Nikon como el AF 3D, enfoque y seguimiento de foco a los ojos o la fotografía por desplazamiento de pixel de 96 Mp.

Sin embargo lo mejor está en los detalles como el modo de fotografía en blanco y negro o los diales de control manual de exposición. Ya solo faltarían objetivos con aro de apertura a juego.

Con todo esto el usuario puede volver a tener la sensación de control sobre la fotografía. Algo que también se puede hacer con el resto de las cámaras, pero no del mismo modo. Por eso el diseño al estilo FM2 es tan atractivo en este modelo. Eso si, no es demasiado ergonómico.

La Nikon Zf combina la alta calidad de la Z6, la rapidez de la Z9 y el aspecto y manejo de la FM2 por 2.549€

Los resultados no tienen nada que envidiar a sus hermanas profesionales. Al fin y al cabo el procesador de imagen y el sensor son de última generación y se desenvuelven perfectamente en foto, y ojo, también en vídeo (hasta 4K30). La calidad de imagen no solo no decepciona sino que sorprende positivamente.

No vamos a negar que la singularidad de esta Nikon Zf más interesante es que permite seleccionar un modo de fotografía en blanco y negro con tan solo girar un dial. Desafortunadamente no se trata de auténtica fotografía monocroma, sino que es ByN traducido de una captura a color con su filtro RGB y demás procesado de imagen. Pero incluso aquí los resultados son sobresalientes.

El precio del cuerpo es de 2.549€ a lo que inevitablemente hay que sumarle algún objetivo de la montura Z, ya que no es compatible con la antigua montura de Nikon. El kit con un 40mm f/2 sube a 2.799€ y con el zoom 24-70/f4 llega a los 3.199€.

