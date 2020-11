Nintendo Game and Watch 2020, probamos la consola con nostalgia de los 80

Solo Nintendo es capaz de venderte una réplica de su mítica Game and Watch por 60 euros y encima hacerte feliz con ello.

Por que solo Nintendo es capaz de activar la neurona de la nostalgia y resucitar la que probablemente fue la primera consola de bolsillo de toda una generación.

La nueva Game and Watch -oficialmente Game&Watch- mezcla elementos de diversas generaciones de los modelos de los 80 y le añade una pantalla a todo color. En su momento era una pantalla LCD monocroma como la de los relojes digitales.

Nintendo apela a la nostalgia de los 80 con su remake del a mítica Game and Watch con Super Mario como protagonista y un inesperado bug

Dentro se pueden encontrar dos juegos de Super Mario Bros y una función de reloj que esconde un bug (si quieres descubrirlo tendrás que ver el vídeo).

Por el propio diseño de la consola, este bug no se puede reparar remotamente ya que no cuenta con ninguna opción para actualizar su ROM. No al menos de forma oficial.

En el vídeo hacemos un repaso en profundidad a su construcción, diseño y juegos. Cosa por otra parte tremendamente sencilla ya que la consola no tiene ninguna complicación.

Su precio es de 60 euros. Una cifra que puede parecer algo elevada para lo que ofrece si se analiza fríamente. Pero como decíamos al principio, si le añadimos el toque emocional, entonces nos encontramos con un gadget de inapreciable valor para un buen puñado de personas que crecieron con ella… o deseándola.

