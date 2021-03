Los rumores confirman la Nintendo Switch 2 con pantalla OLED y 4K

Después de que el final del 2020 estuviese eclipsado por el lanzamiento de la PS5 y la xbox series X|S, el 2021 puede ser el momento de que Nintendo nos sorprenda con la esperada Switch 2. Al menos eso aseguran los nuevos rumores del sector.

Pero hagamos memoria. La Switch original se presentó por estas fechas de hace 4 años, es decir en 2017. Dos años después, en 2019 llegó la Switch Lite. Ahora han pasado dos años mas, así que todo parece indicar que toca consola nueva.

En estos 4 años la Switch ha vendido casi 80 millones de consolas. Para ponerlo en contexto, la PS4 tardó casi 6 años en llegar a los 100 millones de consolas.

La nueva Nintendo Switch 2 llegaría después del verano con mejores gráficos y más potencia, pero sin olvidarse de sus juegos clásicos

Además ya se han vendido más juegos en Switch que de Game Boy o NES en toda su vida. 532,34 millones para ser exactos. Vamos que la Switch es, con diferencia, la consola más exitosa de Nintendo y debería aprovechar esta inercia de forma inteligente.

Según los rumores la Switch 2 llegaría después del verano, probablemente de cara al Black Friday y navidades. Aunque no hay nada confirmado, ya se dan por seguros dos puntos.

Primero: Tendrá una pantalla OLED lo que aportará más contraste y menor consumo (y tal vez también incluya 60 Hz.) Subiría a las 7 pulgadas frente a las 6,2 y 5,5 de las LCD de los modelos actuales, aunque como los bordes pueden ser más delgados, apenas cambiaría de tamaño.

Segundo: Estrenaría gráficos 4K para ver en televisores 4K cuando esta acoplado en la docking. Y es que ahora hay muchas más teles 4K que hace 4 años.

Sin embargo esta mejora no se aplicaría cuando se usa fuera de la docking, es decir, en el modo portátil. Ahí usaría una resolución inferior. Probablemente 720 para seguir manteniendo una buena autonomía.

Es de suponer que traerá un nuevo procesador, más potente que el Nvidia Tegra X1 personalizado de 2017, pero aquí el equilibrio entre el consumo del procesador y pantalla, frente a la capacidad de la batería tendrá mucho que decir.

Pese a que seguirá contando con el mismo formato, con los mandos joycon desmontables, se especula con algún tipo de rediseño y ya puestos tal vez incluso nuevas funciones en los joycon

Y por supuesto habrá que esperar juegos que estén especialmente optimizados para aprovechar la nueva consola. Podría ser el recién anunciado Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 o Animal Crossing: New Horizons, pero a buen seguro que también veremos a Mario o los Pokemon y demás franquicias.

Pero ¿porque tiene tanto éxito la Nintendo Switch? Pues porque a diferencia del la PlayStation o las Xbox, es una consola que gusta a todo el mundo. No solo porque sea fácil de manejar, sino porque también cuenta con un catálogo de juegos amplio y muy variado. Para todos los perfiles de jugones y no tan jugones.

Además, y aunque no sea tan clave, han logrado salirse del camino marcado con ideas originales como los accesorios de cartón de LABO, el Ring Fit para estar en forma e incluso los coches teledirigidos con realidad aumentada en el mundo real de Mario Kart Live.

