Nothing Ear Stick, los auriculares transparentes de diseño asequibles

Nothing añade a su catálogo de gadgets transparentes los nuevos auriculares Nothing Ear Stick. Un segundo modelo, que, tras los Nothing Ear One, apuestan por potenciar más aún el diseño diferencial, especialmente en el estuche.

El estuche de los Stick son el mayor reclamo, con un diseño en forma de tubo de plástico que deja ver en su interior los dos auriculares apilados. Un concepto completamente diferente del estuche cuadrado de los One o de los del resto de la competencia.

Los auriculares Stick se diferencian fisicamente de los One en dos elementos principalmente. Por un lado eliminan el tapón de silicona de ajustes al oido y sustituyen el control táctil por un control basado en pulsaciones. Por lo demás mantiene la misma idea de una carcasa de plástico transparente que permite ver varios de los componentes del interior.

Nothing propone unos auriculares más baratos y con diseño en forma de barra, los Ear Stick, pero con algunas concesiones

Pero si hablamos de las tripas electrónicas nos encontramos con diferencias más importantes. La más destacable es que este modelo no dispone de la tecnología de cancelación activa de ruido ANC. Por lo tanto no ofrece el mismo nivel de reducción de ruido externo que el primer modelo. Esto además afecta ligeramente al diseño externo, ya que cambia el número y diseño de los micrófonos externos.

A cambio los traductores del nuevo modelo son algo más grandes, 12,6 mm, frente a los 11,6 mm del anterior. Algo que a priori podría ofrecer una mayor nitidez acústica. Esto se potencia con un nuevo sistema de ecualización y potenciación de graves con protección IP 54.

Respecto a la autonomía hay un poco de todo. Por un lado ofrecen una mayor autonomía individual, hasta 7 horas, pero una hora menos que los One con la recarga del con el estuche, que es más pequeño.. Además pierden la opción de recarga inlámbrica.

La diferencia final es tal vez la que mejor define el producto: el precio. Su precio es de 119€ frente a los 149€ de los One. Y es que Nothing logra disimular las concesiones técnicas de los Stick con un diseño más provocador e interesante, a la vez que ajusta el precio con una reducción de prestaciones

+ info | nothing