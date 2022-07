Nothing Phone 1, nada más que diseño por 469€

El Nothing Phone 1 ya está a la venta. El móvil con mayor hype del mercado (con permiso del iPhone). Y ahora es el momento de descubrir y valorar lo que ofrece. Muchas de sus características, imágenes e incluso el precio, habían sido hábilmente filtradas por la marca con el objetivo de incrementar el interés. Pero adicionalmente hemos contado con un Nothing Phone 1 durante unos días para poder añadir unas primeras impresiones.

No hace falta ser un gran analista que Nothing busca posicionarse como el Apple del mundo Android. No solo priorizan la personalización de la interfaz (Nothing OS) o el diseño externo del móvil (que es sospechosamente parecido al iPhone), sino que no les queda otra.

Diferenciarse en el mercado Android es complicado cuando eres una marca nueva y sin tanto músculo financiero o de I+D como la competencia. Pero es que incluso entre las marcas más grandes, las diferencias de hardware son pocas, ya que comparten los mismos suministradores. Así pues Nothing se lo juega todo a una carta: su diseño.

Su diseño ‘transparente’ parece un buen punto de inicio para diferenciarse, aunque lo cierto es que no deja ver ningún componente, ya que todo el interior está convenientemente acabado en blanco o negro. Una jugada que podrá gustar más o menos, pero es lo que hay.

Eso sí, entre el acabado transparente han colado una serie de 900 miniLEDs para generar lo que llaman interfaz Glyph (glifo = pictograma). Una fórmula que ilumina los LEDs en función de determinadas acciones, mensajes, o llamadas. Para complementar su aura de exclusividad contará con una cartera de NFTs y un widget para Tesla.

El Nothing Phone 1 lo apuesta todo al diseño exterior y de la interfaz, para diferenciarse en el complicado mundo Android

El otro punto clave es su Nothing OS, una variante de Android muy simplificada, casi Android puro. Eso si con toques de personalización muy bien pensados. Ajustes del tamaño de los iconos, selección de funciones en pocos pasos o incluso poder pausar la grabación de video, son solo algunos ejemplos. No son revolucionarios pero son curiosos.

Con el Phone 1, Nothing juega al minimalismo para no superar la barrera de los 500 €. Un límite psicológico en el quieren comenzar, para probablemente, subir de nivel en futuros smartphones, si todo sale bien.

Pero para que salga bien la cosa los clientes tienen que tener claro que el Nothing Phone 1 no ganará en potencia/prestaciones a móviles de precio similar. Es complicado luchar contra Xiaomi. Nothing es diseño y experiencia de uso diferente.

Técnicamente el Phone 1 cuenta con una pantalla OLED de 6,55 pulgadas y 120 Hz, un par de cámaras de 50 Mp (principal y ultra angular), más la de selfies de 16 Mp y una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 33W, Qi y reversa, pero sin cargador. Unos componentes correctos y sin estridencias.

Pero claramente el componente más polémico es el procesador Snapdragon 778G+, un SoC de rendimiento intermedio, con mas de un año en el mercado, que claramente sitúa al Phone 1 como un gama media. Bien diseñado, pero gama media.

El precio del modelo base de 8/128 es de 469€, subiendo a 499 en el de 8/256 y 549 en el de 12/256. Estos son los fríos datos, ahora queda por ver si los usuarios se dejan engatusar por el diseño de Nothing o por el vil metal. A Apple le ha funcionado.

