¿Quiere Apple independizarse del mundo?

Apple no quiere depender de otras compañías tecnológicas para fabricar sus gagdets. Quiere tener el control absoluto de los componentes clave, en parte para impulsar la innovación, pero no menos importante, para mejorar aún mas sus márgenes de beneficio.

Ya en 2010 inició ese el camino desarrollando sus propios procesadores Ax Bionic para el cerebro del iPhone, el producto más exitoso de su catálogo. Y la cosa les ha ido realmente bien hasta el punto de poder competir de tú a tú (y a veces ganar) a las grandes compañías que solo desarrollan SoC.

El siguiente paso de los Apple Silicon fue más modesto y menos evidente, pero los chips de los auriculares AirPods o de los relojes inteligentes Watch, asi como algunos coprocesadores multipropósito fueron llegando a los gadgets de Apple.

El golpe más llamativo ha sido la reciente serie de SoC Mx con los que Apple ha eliminado casi por completo el uso de procesadores Intel en sus ordenadores, tanto portátiles como de sobremesa. Un cambio que lanzó una alerta silenciosa al resto de fabricantes. Si pueden prescindir de Intel, pueden prescindir de cualquiera.

Y eso es precisamente lo que está empezando a filtrarse actualmente. Los rumores (bastante bien acreditados) apuntan a que Apple está trabajando en la creación de sus propias pantallas para los iPhone y los Watch, y en el futuro para el resto de los dispositivos. Samsung y LG no están nada contentos con esta idea, pero el siguiente podría se Sony si Apple decide fabricar sus propias cámaras en un futuro.

¿Puede Apple desarrollar y fabricar ella misma todos los componentes clave de los iPhone, iPad, Watch, AirPods, MacBook y demás gadgets?

Sin embargo, que Apple quiera, no siempre significa que siempre pueda. No al menos según sus planes. Apple lleva años intentando desarrollar su propio modem 5G con la intención de no depender de Qualcomm, pero parece que no logra éxito en esta tarea. Lo mismo parece haber ocurrido con el SoC M2 Extreme para los Mac Pro.

Pero esto no se limita al hardware. Según otras informaciones, Apple estaría desarrollando su propio buscador para eliminar de la ecuación a Google. Las tensiones entre Google y Apple por el uso de sus apps en el iPhone siempre han sido un foco de polémica, y los planes de Apple pasan por independizarse del resto del mundo para depender de ellos mismos.

Si esta estrategia de Apple es un éxito o un fracaso solo lo sabremos con el tiempo. El músculo tecnológico de Apple es probablemente el más fuerte del mercado. Toda la innovación que pueden traer, también puede convertirse en un tropiezo si no sale bien. No hace falta recordar el polémico teclado de mariposa de por MacBook.

