Rowenta Care for You, el robot que plancha, seca y desinfecta, a prueba

[Post patrocinado] Rowenta ha materializado el sueño de muchas personas en Care for You, un robot de vapor que plancha la ropa él solito. Uno de los grandes hitos en lo que a domótica realmente útil se refiere.

Care for You es un robot de planchado que emite vapor en un volumen cerrado donde se pueden colgar varias prendas en pinzas o perchas, para que el calor y la humedad eliminen las arrugas de forma natural. Y lo mejor es que no requiere esfuerzo.

Pero es más, por que además del vapor para planchar, también es capaz de secar y desinfectar todo tipo de tejidos. Esto no solo incluye la ropa habitual, sino que también actúa sobre tejidos de seda, cojines, abrigos, edredones e incluso peluches.

Toda esta variedad de tejidos y usos lo convierten en un sistema muy polivalente. Dependiendo de las prendas y del tipo de tejido los tiempos de planchado se ajustan desde los 10 minutos hasta los 30 en arrugas más complicadas. Además dispone de unas pinzas de peso para colocar en la ropa y ayudar en la eliminación de las arrugas más difíciles. Es muy sencillo de manejar y es imposible estropear la ropa.

Rowenta Care for You es un robot de planchado portátil y plegable que plancha e higieniza gracias al vapor que genera en su interior

La función de higienización o desinfección es un punto extra muy a tener en cuenta. En muchas ocasiones echamos la ropa a la lavadora, con el consiguiente gasto de agua y electricidad, generación de residuos y deterioro de la ropa, cuando bastaría con una simple higienización. El ejemplo más evidente seria la ropa de deporte, que con unos minutos en el Care for You queda como nueva eliminado las bacterias y el sudor.

El conjunto de Rowenta Care for You es además un sistema que se puede plegar y cuenta con ruedas para poder moverlo y guardarlo en cualquier lugar de la casa.

El precio es de 499,99€ pero se puede conseguir con 100€ de descuento en Mediamarkt usando el cupón ROWENTA100. También puedes conseguir uno participando en el sorteo en Instagram que celebramos.

+ info | Rowenta