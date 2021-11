Sabes hablar balleno

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🐳 Un sistema de traducción de ballena a humano usando aprendizaje automático es el plan del Proyecto CETI, que planea aumentar exponencialmente el número de grabaciones de sonidos de ballenas, específicamente de los cachalotes, para que sean analizadas por algoritmos como GPT-3 y sucesores, e intentar crear un traductor.

👉 El primer reto es saber si hay un idioma realmente al que traducir. Un debate científico eterno. El segundo sería detectar palabras sueltas, y posteriormente una hipotética gramática, sencilla o elaborada. — Quizá os interese ver Star Trek IV.

🧠 Crean un un método eficaz para casos de depresión aguda con estimulación cerebral electromagnética de alta intensidad. El estudio ha sorprendido a los científicos por dos motivos: es una técnica aprobada pero con mayor ritmo e intensidad (cinco días de tratamiento en vez de meses de sesiones), y el 78% de los pacientes ha mejorado significativamente sin efectos negativos.

💻 La actualización de Monterey parece dejar inservibles algunos Mac. Ocurre con portátiles, Mac Mini e iMacs de 2015 en adelante. Es un minoría de casos pero me parecen suficientes mensajes para que, si no lo habéis instalado, os esperéis unos días por si Apple anuncia algún parche. No se sabe el motivo ni solución.

💽 Avances en el almacenamiento óptico de datos: 500 TB en el área de un CD. Ingenieros británicos han dado otro paso en esta prometedora tecnología para almacenamiento en discos de cristal de silicio usando pulsos de luz débiles. Su mayor problema es que se tarda mucho en escribir los datos: unos 225 KBps.

👧 Software y clases remotas encubiertas para mantener escolarizadas a las niñas en Afghanistán. Educadores y alumnas se organizan de forma independiente para poder seguir aprendiendo sin que las autoridades lo sepan. Salas de reuniones cifradas para las clases virtuales, material en PDFs, y mucha cautela.

💬 Reino Unido se plantea juzgar el acoso online por el daño psicológico causado. Es decir, si hay una intención de causar miedo y amendrentar a las víctimas u objetivos. También añaden cargos contra el acoso masivo en redes sociales, o la distribución de información falsa con el objetivo de causar daño. Ponen como ejemplo a los antivacunas. — Ojito a esta ley de aprobarse.

👖 Samsung anuncia unos vaqueros con bolsillos especiales para sus teléfonos plegables. Es todo una promoción de marketing en Australia, pero bueno, al final son unos vaqueros reales creados por la firma sueca Dr. Denim: cuestan 1.500 dólares australianos cada par, pero te regalan el teléfono.

🤬 Facebook elimina una granja de trolls creada por el gobierno de Nicaragua a solo unos días de las elecciones en el país. El ejecutivo liderado por Daniel Ortega manejaba una serie de 1.000 cuentas falsas con las que atacaban a la oposición en Facebook e Instagram. — El Tribunal Supremo nicaragüense también tenía su propia granja troll, que ha sido desactivada.

🤥 Los hispanoparlantes en EE.UU. están expuestos a mucha más desinformación online porque las grandes plataformas y agencias se centran principalmente en combatir este tipo de contenido en inglés. Una cifra curiosa es que el 87% del presupuesto de Facebook invertido en la lucha contra los bulos se centra en el inglés.

👉 Supongo que esto será real en todos los países: los bulos en catalán parasán más desapercibidos en España, en quechua en Perú y zona andina, o en escocés en Reino Unido.

🎧 Apple simplifica la línea de auriculares Beats: tres fuera y unos nuevos. Quedan ahora seis modelos. Elimina los Beats Solo Pro (diadema + H1), los Powerbeats (intracanal + H1) y los Beats EP (cable jack), y presenta unos nuevos llamados Beats Fit Pro similares a los AirPods Pro.

🚕 Los conductores de Cabify van a los tribunales contra sus jefes. Alegan jornadas de 60 horas para apenas superar los 1.000 euros mensuales, presiones abusivas y mucha subcontratación. Los dueños y socios capitalistas dueños de las licencias niegan la mayor. El juicio ya empezó y ahora el tribunal dirá.

👉 Al final, tras un calvario de legislaciones y batallas urbanas hay poca libertad para los conductores, y tampoco veo precios mejores precios para los usuarios. Una década de revolución digital que acaba en la casilla de salida.

Podcast

Suscríbete