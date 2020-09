Galaxy S20 FE, Samsung amplía su gama S por sorpresa

Samsung ha presentado una nueva variante de su Galaxy S20 para completar una familia que empieza a tener pocas cosas en las que diferenciarse. El nuevo Samsung Galaxy S20 FE es un S20 con pantalla plana, procesador Qualcomm con 5G y opción con procesador Exynos.

Galaxy S20 FE no es un ‘S20 lite’, pero tampoco un ‘S20’ vitaminado

En papel no se entiende este Galaxy S20. Tiene muy buenas características técnicas, es más barato y además tiene una mejor pantalla que el Galaxy S20. Pero no nos podemos quejar porque ¿quién no quiere un mejor móvil a menor precio?

Galaxy S20 FE es un móvil que reemplaza el procesador Exynos de Samsung por un Snapdragon 865 en su edición 5G, pero para la versión «estándar» con 4G seguirá utilizando el Exynos 990.

Teniendo en cuenta que por fin ya se empiezan a activar las redes 5G en muchos países, quizá es el momento de dar el salto a un móvil 5G como este.

La pantalla es AMOLED de 6,5 pulgadas, FHD+, con refresco de 120 Hz y plana. Incluye la opción de elegir entre 6 GB u 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento ampliable con microSD.

La batería de 4.500 mAh es suficiente como para darte ese «más de un día» de uso tradicional, además tiene carga rápida por cable y carga rápida inalámbrica.

Las cámaras son un trio interesante. Samsung apuesta por un sensor principal gran angular de 12 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles. Además tiene un teleobjetivo de 8 megapíxeles con un zoom de 3 aumentos. Para selfies y videollamadas usa una cámara de 32 megapíxeles.

Otros detalles como WiFi 6, Bluetooth, NFC para realizar pagos y otras tareas, están disponibles en este móvil.

Un móvil impresionante por 659€, pero que a duras penas podrá competir contra los Xiaomi, Oppo, OnePlus…

Ya conocemos los detalles técnicos y el precio, 659 euros por la versión más simple con 4G, procesador Exynos y 6 GB de RAM.

El problema para Samsung es que aunque impresionante, este Galaxy S20 FE puede que no tenga espacio para competir contra los grandes éxitos de este 2020.

Móviles como OnePlus Nord, POCO X3 Pro o la familia Mi 10 tienen precios similares o incluso muy inferiores con unas características que no tienen nada que envidiar.

Galaxy S20 se pone a la venta el próximo 2 de octubre y estas son sus versiones y precios.

Galaxy S20 FE 128 GB 4G por 659€

Galaxy S20 FE 128 GB 5G por 759€

Galaxy S20 FE 256 GB 4G por 729€

Galaxy S20 FE 256 GB 5G por 829€

+ Info | Samsung