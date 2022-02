Samsung Galaxy S22 Ultra, la resurrección del Note, a prueba

El Samsung Note no estaba muerto, estaba de parranda y ha resucitado en forma de Galaxy S22 Ultra. Este es el resumen rápido del análisis del nuevo, y más potente, smartphone de Samsung. Un dispositivo que se diferencia notablemente de sus hermanos el S22 Plus y el S22 normal.

Ya comentamos en el primer contacto con el Samsung S22 Ultra su radical cambio de diseño, abandonando las curvas de la familia S, por las rectas de los Note. Su mayor tamaño y peso no lo hacen apto para cualquier usuario, pero a cambio ofrece la ventaja de integrar en el cuerpo, su propio puntero digital S-Pen.

La escisión de la familia Galaxy S es más evidente en el Samsung S22 Ultra que comparte diseño y altas prestaciones con los extintos Note

El S22 Ultra se convierte aíi en el último reducto de usuarios de los lápices digitales, con permiso del Z Fold 3 que es compatible también con el S-Pen. Una herramienta muy útil para algunos, pero cuyo coste lo sitúa siempre en la gama alta de terminales.

El otro elemento clave de este Ultra es la tecnología de píxeles adaptativos. Una fórmula por la cual se combina una captura de 108 Mpx y una con agrupamiento de píxeles, para obtener los mejor de cada lado. Por un lado más resolución y por otro más luminosidad. La pregunta del millón es saber si funciona, y la respuesta es que sí. Se nota una mejora interesante, pero que depende mucho de las condiciones de luz de la escena.

El tropezón llega del lado de siempre. el procesador Exynos 2200 vuelve a quedarse bastante por detrás en rendimiento sintético (entre un 10 y un 15% menos) frente al Snapdragon 8 gen 1. Esto no sería tan sangrante si no fuese por que la propia Samsung si que utiliza el procesador de Qualcomm en determinados países, generando así una sensación de desigualdad que no les favorece nada.

Los precios oficiales del S22 Ultra comienzan en los 1.259 euros para la versión de 8/128 GB, pero existen versiones d2 hasta 12/512 e incluso 1 TB de almacenamiento, eso si, solo a través de la tienda web.

