Sony PlayStation VR2, gameplay de Horizon en glorioso VR 4K para PS 5

La cuenta atrás para las PS VR2 está en su recta final y nos hemos llevado el clipsetlab al mundo virtual de PlayStation para probar en primera persona la aventura envolvente de Horizon Call of the Mountain. ¿Qué tal son las primeras impresiones?¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer las PS VR2? Vamos a verlo.

Tras el unboxing en el que repasamos todas y cada uno de los elementos de las VR PS2, ahora ha llegado el monto de conectarlas a la PS5 y probar su funcionamiento.

Su conexión es infinitamente más sencilla que la primera generación que usaba hasta 5 cables diferentes y una cámara adicional. Ahora un único cable USB-C es todo lo que hace falta conectar a la PlayStation 5 (lo sentimos no es compatible con la PS4).

El visor de realidad virtual PS VR2 para PlayStation 5 reúne un equilibrio tecnológico notable a la espera de un catalogo de juegos inspiradores

El cabe de 4,5 metros ofrece una gran libertad de movimientos. ¿habría sido mejor sin cable? Seguro que sí. Pero la gran cantidad de información utilizada, la alta velocidad de refresco y la autonomía de la alimentación habrían tenido que reducirse mucho, ademas de que habría sido más pesado y caro. Así pues la solución cableada es de compromiso, pero bastante bien planteada.

El otro gran avance es la salida de imagen 4K 3D. Dos paneles OLED HDR de 120 Hz de refresco con seguimiento de la mirada para aplicar una mayor resolución al punto concreto donde es está mirando, pero también para poder seleccionar con la mirada diversos elementos del juego.

El sistema de anclaje a la cabeza es más sólido y con materiales mas duraderos. Suficientemente ligero para que no moleste durante la partida. Por su parte los nuevos mandos VR Sense con forma de puño añaden una mejor posición espacial de las manos en el juego, y cuentan con respuesta vibratoria y de resistencia según la acción del juego.

El primer contacto no ha podido ser más positivo. Si acaso cabe advertir que un atracón de juegos VR puede generar cierto grado de mareo, por lo cual es más que recomendable tomárselo con calma y dosificar el tiempo de las sesiones para que el cuerpo se acostumbre.

