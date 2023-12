El coche de Xiaomi es real, así es el SU7 eléctrico que pone en jaque a Tesla

Tras muchas filtraciones el Xiaomi SU7 (Speed Ultra 7), el coche eléctrico de Xiaomi, es oficial. Y la verdad es que las características son impresionantes. La competencia tiene motivos de preocupación, si es que Xiaomi decide venderlo fuera de China.

Xiaomi ha creado dos versiones, el SU7 de tracción trasera y el SU7 MAX de tracción a las cuatro ruedas. Estará disponible en su versión ‘Founder Edition’ en febrero (solo en China) a un precio aún no determinado. Lo que si se sabe es que los colores disponibles son Aqua Blue,Mineral Gray, Verdant Green.

Con un aspecto bastante deportivo el SU7 cuenta con varios elementos de alta tecnología ; motor eléctrico, batería, conducción autónoma, construcción hypercasting y cabina inteligente. Todo englobado bajo el concepto ‘Xiaomi EV Modena Architecture’.

Las cifras del SU7 Max ponen contra las cuerdas a otros eléctricos, especialmente con su autonomía de 800 Km. Cuenta con una batería de 101 kWh y una tecnología de carga propia, la hypercharge de 800V. Con este sistema se puede cargar en 5 minutos para 220 Km o en 15 minutos para 510 Km… o eso prometen. habrá que verlo.

Su velocidad máxima es de 265 Km/h con una aceleración de 0 a 100 en 2,78 segundos, con un boost de aceleración de 20 segundos. Cuenta con un chasis inteligente con control adaptativo de aerodinamica, flancos y giro.

Here is more details

