Surface Laptop Go, probamos el portátil barato de Microsoft

Con el Surface Laptop Go, Microsoft cierra un círculo en su catálogo ofreciendo un portátil Windows 10 asequible. La versión más básica cuesta 629€, lo cual es un precio más que interesante.

Lo más destacable del Surface Laptop Go, además de su precio, es lo compacto y ligero que es. Un poco más de un kilo de peso con una pantalla táctil de 12,4 pulgadas, lo hacen especialmente portable.

Evidentemente hace algunos sacrificios. El más evidente es el procesador que solo cuenta con la configuración de Intel i5 de 10º generación. Pero no es menos cierto que encaja perfectamente con el espíritu de este portátil diseñado para una carga de trabajo ligera, manteniendo el estilo y diseño de los demás miembros de la familia Surface.

El Surface Laptop Go es la versión más compacta y asequible de los portátiles de Microsoft con Windows 10 para un uso básico

Sin embargo, esto no significa que renuncie a uno de los apartados más destacados de los últimos meses. Las videoconferencias ofrecen una alta calidad gracias a su sistema audiovisual formado por una cámara HD, dos micrófonos y altavoces estéreo Omnisonic con Dolby Audio.

La conectividad es escueta pero bien pensada, WiFi, Bluetooth, un USB-A, un USB-C y una salida de audio jack. Adicionalmente cuenta con un escáner de huella dactilar en el botón de inicio para securizar biométricamente el acceso al equipo -en la versión a partir de la versión 8GB RAM + 128GB de almacenamiento-.

Sin duda el Surface Laptop Go es un portátil interesante. No es para todo el mundo, pero por su precio puede encajar bastante bien en usuarios con necesidades básicas y presupuesto ajustado, como estudiantes o cualquier usuario que quiere un teclado completo y cómodo para navegar por internet. Os contamos todo en nuestro vídeo. No os lo perdáis!

