TikTok trolea un mitin de Trump al estilo Forocoches

El mitin preelectoral del presidente de los EE.UU. Donald Trump en Tulsa parece haber sido troleado en una acción coordinada por usuarios de K-pop, TikTok y otras redes sociales.

El estadio Bank of Oklahoma de Tulsa estuvo medio vacío en el mitin de Trump del pasado sábado. Oficialmente no hay ninguna explicación para ello.

Pero extraoficialmente parece que los usuarios de TikTok y K-pop coordinaron la reserva masiva de asientos, hasta aproximadamente la mitad del aforo del estadio. La idea era por supuesto NO asistir al mitín.

Según algunas cifras la acción fue secundada por cerca de 50.000 personas (presumiblemente adolescentes con ganas de broma) lo que dio lugar a que las gradas estuviesen anormalmente vacías.

El mitín, que calentó el ambiente por que presumiblemente iba a romper con la distancia de seguridad social y que obligaba a los asistentes a firmar un documento eximiendo de responsabilidad a los organizadores frente a contagios, parece que fue finalmente troleado de la forma más irónica.

A thread of some of the TikTokers/Zoomers who reserved tickets to Trump’s rally to shrink the crowd today in Oklahoma 👇🏼 pic.twitter.com/ITz4NAbeTD

— Jenna Amatulli (@ohheyjenna) June 21, 2020