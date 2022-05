Un juego de números

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🔐 Ucrania admite haber realizado más de 400 ciberataques contra Rusia durante la guerra. Creo que esta es la primera admisión clara por parte de un gobierno de haber organizado y perpetrado ciberataques, incluyendo la nueva NashStore. Un elemento tecnológico más en esta guerra del siglo XXI.

🎮 KyTy, el emulador de PS4 y PS5, empieza a poder ejecutar algunos juegos en PC. La versión 0.1.0 da el primer paso con la ejecución de juegos (vídeo) de PlayStation 4, mientras sus desarrolladores. Quedan muchísimos elementos por integrar, pero entiendo que esto es más similar a un Wine que a un emulador tradicional. — Es código abierto.

🍑 Playboy lanza su propio OnlyFans llamado CenterFold. La compañía se ha traído múltiples estrellas del mundo erótico para su plataforma de «libertad creativa, expresión artística y positividad sexual» que se traduce como «fotos guarrillas». La web solo funciona si entras con el móvil.

📦 El reparto por drones empieza a despegar paulatinamente. Hace unos días comentábamos el continuado éxito en Australia, y ahora Walmart en EE.UU. afirma que ya puede hacer entregas a 4 millones de clientes tras la expansión de sus sistemas de reparto rápido por dron. Algo más del 1% de la población.

⚛️ El CERN observa directamente el cono muerto producido por las particulas fundamentales. Otro importante avance en la cromodinámica cuántica que no voy a pretender entender. Una zona con forma de cono en la que las partículas fundamentales que forman los átomos no emiten radiación al mutar.

🤳 Instagram prueba a limitar las historias de la gente que publica mucho. Se acabaron los «requeros de hormigas» de los hiper-historiadores. Mostrará solo tres historias recientes de un usuario antes de saltar al siguiente, y si queremos seguir viendo más tendremos que pinchar en un botón.

✍️ Ghost alcanza la versión 5.0. El no-tan-popular pero sí-tan-potente sistema de gestión de contenidos, con un nuevo escritorio lleno de gráficas, soporte para múltiples newsletters, mejor sistema de publicación, más métodos de pagos para abonados, nuevos diseños, y mucho más.

👀 El navegador privado de DuckDuckGo no puede bloquear el seguimiento de Microsoft por contrato. Un investigador revela como el navegador de iPhone y Android bloquea los scripts de seguimiento de Facebook, Google, etc, pero no Microsoft o Linkedin. Su fundador admite que es por el contrato que tienen con Microsoft.

💣 Desarticulan un ataque terrorista contra George Bush organizado por WhatsApp. Un iraquí residente en Ohio estaba organizando la entrada de varios acompañantes para asesinar al ex-presidente estadounidense. El FBI pudo arrestarlo tras seguir sus conversaciones cifradas gracias a un confidente, y los meta-datos de sus teléfono.

📺 Asus presenta un monitor de 500 Hz de refresco. Hace unos días veíamos el primero de 480 Hz, y hoy un salto más allá con un panel de 24″ Full HD, el sistema incorpora una versión avanzada de Nvidia G-Sync. Han subido una demo en vídeo grabado a 1000 fps donde se puede apreciar la diferencia con uno de «solo» 144 o 240 Hz. — No hay precio ni fecha.

🧩 Cualquier app en Windows 11 podrá instalar sus propios widgets. Un anuncio sin muchos detalles por parte de Microsoft revela que el menú principal tendrá widgets de terceros, además de otras mejoras en la tienda de aplicaciones y en PWA Builder.

