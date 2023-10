X (Twitter) empieza a cobrar 1 dólar/año a nuevos usuarios ‘no bot’

Twitter X sigue experimentando nuevas fórmula para hundirse y ahora está probando a cobrar 1 dólar al año de suscripción a nuevos usuarios, para evitar la proliferación de bots.

La idea es que todos aquellos sistemas de influencia basados en bots desaparezcan de X a medio plazo, y por ello los nuevos usuarios de Filipinas y Nueva Zelanda que quieran usar las funciones básicas (publicar, responder, etc.), deberán suscribirse en el modo ‘not a bot’ y pagar 1 dólar al año.

Con eso no demuestran que no son bots, ya que si hay interés económico detrás de la influencia de las cuentas falsas, el dinero no siempre es un problema. Sin embargo si demostrarán que Elon Musk puede ir forzando el sistema para que todo el mundo pague.

Y es que, vistos los numerosos desastres estratégicos que ha implementado X desde la compra de Musk, parece que la siguiente gran idea es la de cobrar a todos los usuarios cierta cantidad de dinero anual, en función del nivel de prioridad que quieran disfrutar. Si no pagas nada, solo podrás leer.

Este experimento de momento solo se aplica en dos países, con especial proliferación de bots según X, pero probablemente Elon quiera extenderlo a todo el mundo más pronto que tarde. La economía de Twitter sigue siendo un desastre y hay que parar la sangría de alguna manera.

Oficialmente X indica que «Este sistema ha sido desarrollado para reforzar nuestros esfuerzos ya exitosos para reducir el spam, la manipulación de nuestra plataforma y la actividad de los bots, mientras equilibramos la accesibilidad de la plataforma con la pequeña tarifa. No es un generador de ganancias.»

Y es cierto que con 1 dólar por usuario no van a conseguir cambiar el rumbo de la compañía, pero igual si que logran hundirla definitivamente espantando a millones de espectadores que cada vez encuentran menos interesante lo que ofrece esta red.

