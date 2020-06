Una filtración de Microsoft sugiere una versión de Xbox Series X más barata

A pocos meses de la llegada a las tiendas de la Xbox Series X, una filtración de Microsoft sugiere la existencia de una Xbox Series X barata que acompañaría al modelo ya presentado.

La hipotética Xbox Series S, con nombre clave Lockhart, aparece mencionada varias veces en varios documentos internos de Microsoft. Todo apunta a que sería una versión la la Xbox de nueva generación orientada a los juegos en la nube cloud-gaming.

Con el juego en la nube se arañan algunos dólares en el precio de la consola. Primero no lleva unidad de lector óptico. Todos los juegos pasarían por la plataforma iCloud. Esto implicaría el pago casi obligatorio de la cuota de Xbox All Access.

Segundo podría intentar repartir la potencia de procesador del videojuego a medias con los servidores de Microsoft, por lo que el micro podría ser más barato y que los componentes secundarios no sean de alta gama. Se especula con que ofrezca 4 Teraflop en vez de 12 y 7 GB de RAM en vez de 14. Los videos se quedarían en 1080p o 1440p en vez del 4K del modelos superior.

Finalmente al usar un chip menos potente no necesitaría ni un sistema de disipación tan elaborado. Esto también podría reducir el tamaño final de la Xbox.

an Anaconda snake is etched into the Xbox Series X mainboard, so what’s going to be eteched into Lockhart? pic.twitter.com/cV7oXoDZmO

— Tom Warren (@tomwarren) March 17, 2020