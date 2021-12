Xiaomi Redmi Watch 2 lite, el smartwatch barato con todo lo importante

Xiaomi tiene un nuevo reloj inteligente, el Redmi Watch 2 lite. Un smartwatch cuyo nombre da alguna idea sobre su posicionamiento dentro del catálogo de la marca.

Es Redmi, así que es más asequible que un Xiaomi, pero es un Watch asi que tiene diseño y pantalla de reloj, no de pulsera. Es lite , así que tiene un diseño sencillo, pero es la versión 2 así que incorpora alguna mejora frente a su antecesor.

Si con todo esto no te aclaras, tranquilo, para contártelo mejor estamos nosotros y esta prueba. Los puntos clave de este reloj son su solorida pantalla, su automia de hasta 10 días y su orientación deportiva que incluye medición de oxigeno en sangre. Por supuesto su precio también.

Xiaomi amplia su oferta de wearables con el Redmi Watch 2 lite que usando un diseño básico, monitoriza los parámetros de salud y deporte básicos

Este Redmi Watch 2 lite cuenta con prácticamente todos los sensores básicos, es decir, acelerometro, giroscopio, pulsimetro… incluso GPS independiente. Con ello se puede monitorizar la salud a través del sueño, del deporte, del ritmo cardiaco y del nivel de oxigenación de la sangre.

Puede que sus sensores no sean de máxima precisión, pero sirven para tener controlados los valores así como hacer seguimiento nuestro esfuerzo deportivo. Tampoco cuenta con apps adicionales a las que vienen instaladas y no dispone de NFC por lo que no sirve como identificador para pagos, transporte, etc.

Por el lado deportivo encontramos la monitorización de hasta 100 deportes, resistencia al agua y el GPS para registrar los recorridos en exteriores. Eso sí, usando el GPS su autonomía baja de los 10 días a aproximadamente 15 horas. En cualquier caso es más de lo que ofrece la mayoría.

