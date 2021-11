YouTube esconderá los dislikes de los vídeos

Los temidos y odiados «dislikes» de los vídeos de YouTube tiene sus días contados. Porque en breve YouTube esconderá este indicador de la popularidad (negativa) del vídeo para que no pueda influenciar a los nuevos espectadores.

YouTube va a eliminar de la vista los dislikes de forma inminente. Esto no significa que no se pueda votar negativamente un vídeo, sino que la cantidad de votos negativos no se verá públicamente. Tan solo el creador tendrá acceso a esa información.

El planteamiento de esta medida radica en el ‘malvado’ comportamiento de los espectadores que, si ven que un vídeo tiene muchos votos negativos, parecen animarse a votarlo también negativamente.

YouTube quiere evitar a los trolls y su influencia negativa eliminando la visibilidad de los dislikes en los vídeos

De esto saben mucho en YouTube, especialmente en sus vídeos resumen del años Rewind. Las últimas entregas de Rewind cosecharon tantos votos negativos que se lo situaron como el peor video de la historia de la plataforma. En buena medida los votos negativos fueron una trolleada viral, y eso a YouTube parece no haberle gustado. De hecho han cancelado este tipo de vídeos. Claro que, con esto, también evitan el que los usuarios puedan valorar si invertir tiempo en un vídeo o no, algo que antes tenías más claro cuando la cantidad de votos negativos la podías comparar con los positivos.

Eso sí, lo votos positivos, es decir los «likes» si que seguirán siendo públicos. En cualquier caso tanto los votos positivos como los negativos serán tenidos en cuenta por el polémico algoritmo para valorar la popularidad del vídeo.

+ info | Ubergizmo