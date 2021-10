A toda velocidad

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

📦 Las empresas tecnológicas obligan a los repartidores a saltarse todas las normas de tráfico. Terrorífica sucesión de declaraciones de repartidores nocturnos que trabajan para los gigantes del comercio electrónico: 60 km/h por encima del límite de velocidad, más de una tonelada de sobrecarga, +50% de accidentes en 6 años, y turnos de hasta 13 horas.

🚀 China probó en secreto el primer misil hipersónico. Fue lanzado en agosto. Llegó a órbita junto con otra carga de misión Long March, y desde allí despegó su sistema de guiado acelerando hasta cinco veces por encima de la velocidad del sonido, en una trayectoria más difícil de detectar. Impactó a unos 40 km de su objetivo.

💷 Reino Unido prepara subir los impuestos a las compras online. Aún es un borrador, pero desde Londres creen que un impuesto extra de 2% al comercio digital ayudaría a equilibrar el imbalance con el comercio físico. Incluiría bienes y servicios: desde la compra del super a comprar anuncios en Google.

✈️ El jefe de pruebas técnicas de vuelo del Boeing 737 Max se enfrenta a 20 años de cárcel por mentir en sus informes técnicos en 2016, dos años antes de los accidentes mortales de la aeronave, excluyendo información crítica sobre los fallos del MCAS (Sistema de Aumento de Características de Maniobra) según la fiscalía de de EE.UU.

👉 Recordemos que la empresa pagó 2.000 millones de euros de multa por las mentiras, ahora van a por los empleados responsables a nivel individual.

📖 Apple retira dos apps de libros religiosos en China. Han eliminado de la App Store una app que permitía leer el Corán, y bloqueado la publicación de otra que permitía leer la Biblia. Apple se escuda en que es lo que le pide la ley china.

👉 ¿Y aún nos preguntamos por qué es importante poder cargar apps de forma externa? Recordadlo cuando hablen de los derechos humanos, el Think Different, la diversidad y no se qué.

👉 Hoy mismo evento de Apple con los nuevos MacBook. Estaremos en directo en Twitch, pero si quieres escuchar el episodio de CUPERTINO con los últimos rumores.

👉 Dice Intel que confían en que Apple vuelva a usar sus procesadores en el futuro para los Mac.

🏴‍☠️ EE.UU cifra en 5.200 millones las extorsiones de ransomware con criptomonedas. Desde inicios de 2011 hasta el presente, tras analizar más de 2.100 ataques y evaluar los pagos que recibieron las carteras digitales de los criminales más prolíficos. Unos 100 millones de dólares robados cada mes en 2021.

🤳 Cómo funcionan las granjas de influencers: actores, guionistas y cámaras. Toda una pequeña industria del cine en pequeña pantalla está creciendo en TikTok, con actores jóvenes y desconocidos interpretando papeles en vídeos perfectamente guionizados para parecer genuinos, crecer en popularidad e ingresar por publicidad.

🎮 Nintendo ha mejorado mucho la Switch OLED en su interior. Aunque el chipset es el mismo que la versión original de hace cuatro años, el resto de la electrónica interna ha sido rediseñada: almacenamiento soldado en placa, mejores altavoces, nuevos disipadores y ventilador, etc.

💔 Windows 11 se queda sin emojis tridimensionales. Microsoft actualiza los emojis de su sistema operativo sin incluir banderas, y peor aún: con las versiones planas de los diseños que prometió hace unas semanas. Son mejores que la castaña que había antes, pero bueno. En Microsoft se defienden mintiendo.

🚀 La tripulación del Shenzhou 13 ya está en la estación espacial china, donde permanecerán los próximos seis meses. La misión acabará cuando llegue el cuarto carguero Tianzhou 4. La agencia china anunció además que están abiertos a compartir la estación con astronautas de otros países.

👉 La misión rusa que rodó parte de una película en la EEI ya volvió a casa, y volvió a haber problemas al desconectar la Soyuz que arrancó sus motores de forma inesperada y desestabilizó la estación espacial durante 30 minutos.

