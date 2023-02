Lo que no sabías del anuncio 1984 de la Super Bowl del Apple MacIntosh

Casi cualquier geek del planeta conoce el anuncio con el que Apple presentó su primer ordenador MacIntosh en la Super Bowl de 1984. El mítico anuncio ha sido estudiado como ejemplo en muchas escuelas de negocios y de publicidad por su poderoso mensaje y genial ejecución.

En cierto modo se puede considerar la casilla de salida de la era de la informática doméstica. En su creación se vieron involucrados desde el propio Steve Jobs hasta el director de cine Ridley Scott (Alien, Blade Runner, etc.)

Su ataque velado a IBM como el Big Brother, que quería controlar la información, se puede ver en perspectiva con bastante ironía. Y es que que ahora es Apple ese Gran Hermano que quiere controlarlo todo, pero no desde el ordenador sino desde el iPhone. En cierto modo se han convertido en enemigo contra el que luchaban.

Apple pagó 1 millón de dólares para emitir su icónico anuncio del primer Apple MacIntosh 1984 en la Super Bowl

Pero hay algunos detalles curiosos sobre el anuncio que no son tan conocidos. El primero de ellos es que la junta ejecutiva de Apple decidió no emitir el anuncio por temor a una respuesta negativa de los consumidores y una probable venganza de IBM. Sin embargo Jobs y Wozniak estaban tan entusiasmados con el potencial del anuncio, que valoraron la posibilidad de pagar de su propio dinero el millón de dólares que costaba emitirlo.Finalmente no fue necesario.

Por otro lado el anuncio se hizo famoso el 22 de enero de 1984, el día de la celebración de la Super Bowl. Pero curiosamente no fue su fecha real de estreno. Lo cierto es que el anuncio se emitió de forma limitada el 31 de diciembre de 1983 en 10 emisoras locales de EE.UU para valorar la respuesta del público. Así que el misterio ya había sido desvelado unas semanas antes.

La parte más oscura de la historia es que nadie pensó que el anuncio basado el concepto distópico del mundo de la novela 1984 de George Orwell, podía infringir los derechos de autor de la misma. Así fue como en abril de 1984 Apple recibió una carta de cese y desistimiento por parte de los herederos del patrimonio de George Orwell y el titular de los derechos televisivos de la novela.

Por último, la protagonista del anuncio fue la atleta y actriz inglesa Anya Major. Pero buena parte de los extras que aparecían en el metraje con el pelo rapado, eran auténticos skinhead contratados en las calles de Londres por unos 25$ la cabeza (literalmente).

