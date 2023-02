Si 1984 fue un éxito, este fue el anuncio fracaso de Apple en la Super Bowl

Si el anuncio 1984 en la Super Bowl fue un éxito publicitario extraordinario, Apple tuvo su ración de fracaso justo un año después intentando repetir la misma jugada. Y es que tras vender muchos MacInstosh durante 1984 (aunque no tantos como querían) llegó el momento de vender software a los consumidores.

Así es como en Apple pensaron que repetir un anuncio de estilo apocalíptico, con el hermano de Ridley Scott como director, era una buena idea para vender la suite ofimática Macintosh Office (no confundir con Office para Mac de Microsoft).

No todos los anuncios de Apple en la Super Bowl han sido un éxito, de hecho el de 1985 fue todo un fracaso

El anuncio de llamaba Lemmings y mostraba una fila de trajeados ejecutivos con los ojos vendados que, como hacen los lemmings, seguían al primero. Así es como todos y cada uno iban cayendo por un precipicio. ¿Todos? no, todos no. Porque el último se levantaba la venda justo a tiempo para no caer en el precipicio y de paso comprar el nuevo software de Apple.

El caso es que con el ego subido tras 1984, Apple invirtió millones y millones en una campaña publicitaria en torno a ese anuncio. Puso anuncios en periódicos a página completa advertían a los espectadores que no fuesen al baño durante el último intermedio del partido para no perderse el anuncio.

También invadió de cojines con el logo de la manzana de colores los asientos del estadio. Una de las escasas ocasiones en las que Apple ha mostrado cierta generosidad regalando algo y que se ha convertido en un objeto de culto entre los coleccionistas.

Sin embargo nada de eso sirvió de mucho, porque el anuncio no tuvo ,ni de lejos, el mismo efecto que su predecesor. La sensación de los espectadores fue deprimente, sin gancho y muchos se sintieron insultados, en vez de liberados. En resumen un fracaso sonado… y más si se compara con el anterior año.

Apple había perdido su mojo y pronto perdería también a Steve Jobs, que sería degradado de su posición directiva y terminaría renunciando a su puesto para irse a fundar Next Computer.

Como curiosidad cabe destacar que la idea original del anuncio, creada por Chiat/Day para General Electrics y fue abandonada hasta que, una carambola del destino la puso encima de la mesa reciclada para Apple.

